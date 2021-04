Gößnitzer Kindersachenbörse verlagert sich in eine Facebook-Gruppe

Gößnitz

Normalerweise wäre an diesem Wochenende in Gößnitz die beliebte Kindersachenbörse an den Start gegangen. Aus bekannten Umständen kann diese allerdings nicht wie gewohnt stattfinden. „Wir bedauern das sehr“, so Katrin Luksch von der städtischen Initiativgruppe. Normalerweise wird die Veranstaltung von 20 Ehrenamtlichen organisiert und durchgeführt. „Die Eltern und Familien bringen uns die Sachen und wir präsentieren diese und verkaufen sie anonym.“ Dies ist zur Zeit leider nicht möglich. Allerdings gibt es andere Möglichkeiten, die Sachen zu vermitteln.

Facebook-Gruppen und persönlicher Austausch werden zur Alternative

„Auf Facebook gibt es eine Gruppe ,Die Kindersachenbörse’“, sagt Katrin Luksch. „Dort beteiligen sich viele Familien, kommen in den Austausch und helfen sich gegenseitig. Mehr können wir aktuell leider nicht tun.“ Sie selbst, die selbst im Kindergarten arbeitet, rät den Müttern auch generell zum privaten Austausch oder zu WhatsApp-Gruppen oder Kleinanzeigen. „Leider ist das kein Vergleich zu dem, was wir sonst bieten können. Die Börsen werden schmerzlichst vermisst, die Leute rufen an und fragen nach, allerdings haben wir keine Möglichkeit, welche wir als Alternative bieten können.“

Die letzte Börse fand im Oktober statt. Die im Normalfall angedachte Kleideraktion im Juni wird in Anbetracht der aktuellen Situation wohl ebenfalls nicht stattfinden können. „Auch die sozialen Kontakte fehlen“, so Luksch. „Und ein Telefonat ersetzt niemals das Persönliche.“ Seit über 20 Jahren wird die Kindersachenbörse, wie auch die Klamottenbörse für Jugendliche und Erwachsene, von der Initiativgruppe organisiert. Den Ehrenamtlichen in der Gruppe fehlt nun auch selbst die Geselligkeit untereinander, etwas zu tun und zu helfen.

Weitere Veranstaltungen entfallen

Betroffen von den Absagen ist zudem die Kindersachenbörse in Nobitz, organisiert vom Evangelisch-Lutherischen Magdalenenstift Altenburg. Auch der Bürgerverein Altenburg-Nord sowie der Städtische Kinder- und Jugendtreff „Abstellgleis“ laden zu dieser Zeit normalerweise zur Kinder- und Jugendsachenbörse ein. Angeboten werden unter anderem sehr gut erhaltenen Baby-, Kinder- und Jugendbekleidung, Spielsachen, Kinderwagen, Babywippen, Autokindersitze und anderes.

Von Mary Anne Härtling