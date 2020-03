Gößnitzer Nörgelsäcke feiern den Internationalen Frauentag

Gößnitz

Der Internationale Frauentag ist ein Welttag, der jedes Jahr am 8. März begangen wird. Er entstand in der Zeit vor dem 1. Weltkrieg im Kampf um Gleichberechtigung, Wahlrecht und Emanzipation der Frauen. Themen, die heute noch mehr als aktuell sind.

Mit einem Mix aus ihrem Repertoire gratulierten Carsten Heyn, Ronny Kilian, Micha Kreft und Markus Tanger am Donnerstagabend auf der Bühne unter der Glaskuppel in Gößnitz allen Frauen zu ihrem Ehrentag.

Eierlikör am Morgen und Blümchen vom Chef

„Wir wollen feiern wie früher“, erklärte gleich zu Beginn Frau Schulze, eine ehemalige Pionierleiterin (herrlich komisch Markus Tanger), „so mit einem Eierlikör gleich am Morgen und Blümchen vom Chef.“ Dann schaute sie sich im Saal um und staunte. „Es sind ja nur Frauen hier und ich dachte, die sind alle im Westen. Habt ihr eure Männer zum Arbeiten weggeschickt?“

Erste Lacher, klatschen, die Frauen wollen sich amüsieren. Doch allen ist auch der Ernst der aufgeführten Themen klar. Und so plauderte die alte Dame weiter: über ein Schulsystem, in welchem die Schüler der ersten Klassen nach Gehör schreiben. „Stellen sie sich vor: Nach Gehör! Und das bei den vielen Dialekten.“ Und brachte gleich Beispiele – das Publikum war begeistert. Frau Schulze zählte aber auch die Vorteile dieser neuen Schreibweise auf, denn nun müssen die E-Mails nicht mehr verschlüsselt werden, die kann nach der neuen “Rechtschreibung“ eh keiner mehr lesen.

Viele Fragen, viele Antworten

Oder über ein Gesundheitssystem, das selber krank ist infolge mangelnder und überlasteter Ärzte und Krankenschwestern. Dank sei der Bürokratie!

Auch die Politik und ihre Macher kamen nicht zu kurz: Sind Politiker ehrlich oder treibt sie nur ein übernatürlicher Selbsterhaltungstrieb und die Liebe zur Macht? Welche Eigenschaften sollte ein Politiker haben?

Themen wie die wachsende Kluft zwischen arm und reich kamen zur Sprache. Es ging um Männer, die um ihre Emanzipation kämpfen müssen; um Junggesellenabschiede mit fast 50, um Frauenquoten in Firmen und so weiter und so fort. Viele Fragen, viele Antworten.

Wissenslücken wurden mit Funklöchern begründet. Oder die Zunichtemachung der Evolution anhand der Körperhaltung junger Leute erklärt, deren einst aufrechter Gang innerhalb der letzten zehn Jahre immer gebeugter wurde – ohne Handy geht gar nichts mehr.

Gleichberechtigung? Fehlanzeige

Aber auch auf spezielle Frauenthemen gingen die vier Kabarettisten ein. Noch immer werden Frauen nach ihrem Äußeren beurteilt, noch immer schlechter als Männer bezahlt. Gleichberechtigung? Fehlanzeige. Und was bedeutet eigentlich das „D“ auf amtlichen Schreiben? Das betrifft die Gender, sind sich die beiden Kellner einig. Muss jetzt sein, Frauenquote hin oder her. Aha.

Und wie zitiert man dann den Erlkönig? Ohne das Wort „Vater“? Ohne das Wort „Kind“? Versuche diesbezüglich gingen voll daneben, waren aber politisch korrekt. Lachen und klatschen – die Frauen hatten verstanden und amüsierten sich köstlich.

Es ist beeindruckend, wie treffend die vier Kabarettisten immer wieder Themen und Missstände in unserer Gesellschaft aufgreifen und umsetzen, sowohl in Sketchen als auch in Liedern. Lachen ist erlaubt und erwünscht. Aber auch nachdenken und – wenn möglich – verändern.

Eine gelungene Premiere von „Frauentags- Speziel“ am Donnerstagabend im Kabarett der Nörgelsäcke in Gößnitz. Bei Wein, einem Cocktail oder einem Glas Sekt erlebten die anwesenden Frauen (und drei Männer, die „gezwungen wurden mitzukommen“) , einen unvergesslichen Abend, der ihnen noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Von Margitta Tittel