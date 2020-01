Gößnitzer Nörgelsäcke stechen kulinarisch in See

Gößnitz

Familie Heinz Klecker hatte zum Schlemmen in die Spielstätte der Gößnitzer Nörgelsäcke eingeladen. Hieß es bisher „Lach dich satt“, wenn die Gößnitzer zu einem kulinarisch-kabarettistischen Abend einluden, so war am Dienstagabend „Alles mit Butter auf´m Kutter“ das Motto.

Es war eine Premiere mit altem Personal. Bettina Prokert als Heidrun und Markus Tanger als Heinz Klecker nahmen das Publikum mit auf eine Kreuzfahrt mit der Aidapositas, einem wegen Fettleibigkeit nicht untergehenden Luxusdampfer. Prokert und Tanger schlüpften dabei in eine ganze Reihe verschiedenster Rollen. Neben dem kreuzfahrtreisenden Ehepaar Klecker waren das Kapitän und Vollmatrosin, der gestrenge Mann von der Sicherheit mit Furcht einflößender Mütze, die an allem herum nörgelnde Weltreisende oder die abgetakelten Alleinunterhalter im Bauche des Schiffes. Auch räumten sie verkleidet als Küchenpersonal ganz in Weiß mit hygienischem Haarschutz das leere Geschirr ab.

Und ohne beide hätte keiner der Gäste etwas zwischen die Zähne bekommen. Als Kellnerin und Kellner wuselten sie in ihren kabarettistischen Bühnenpausen zwischen den Tischen herum und trugen Wein, Wasser und Bier, Salat, Ente und Pudding zu den hungrigen und durstigen Mäulern.

Im Anfang war das Wort

Die Mimen hielten es in ihrem neuen Programm nicht mit Brecht. Von wegen: „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral“. Die Bibel war ihnen näher: „Im Anfang war das Wort“. So begann denn der knapp dreistündige Abend mit Kabarett auf der Bühne und nicht mit Futtern an den Fleischtöpfen. Es gab als Vorspeise etwas für Ohren und Geist.

Man erfuhr, dass ein Traumschiff schnell zu einem Albtraumschiff werden kann, weil man in dieser Art der Massenmenschhaltung auch nur die trifft, die man sowieso schon von zuhause kennt. Eine singende „Metalllegierung“ habe man zwar nicht an Bord, entschuldigte man sich, dafür gab es gleich zu Beginn die üblichen kleinen Stiche gen Schmölln und Meerane. Fettpölsterchen wurden dabei eher zu Rettungsringen als zu Lachmuskeln. Der Salat war schnell gegessen und plattdeutsch ging es weiter. Dies, und dass Kabarett nicht nur auf der Bühne stattfinden kann, waren eine angenehme Überraschung.

Wurstgedichte als Appetithäppchen

Zurück auf der Bühne wandelte sich das Küchenpersonal wieder in Heidrun und Heinz Klecker und es gab zwischen Salat und Entenkeule als Appetithäppchen Wurstgedichte: „Leberwurst, ob grob, ob fein, ist aus klein gehacktem Schwein. Und ist die Leberwurst mal grau, war´s eben eine alte Sau.“ Die sich reimenden lustig-bissigen Leckerbissen stammen aus der Feder des in Erfurt lebenden Journalisten André Kudernatsch und sollen ihm nicht nur Freunde beschert haben. In Gößnitz hat er welche.

Nach der Ente gab es Ratschläge, welche Geld-Zurück-Strategie man auf einer Weltreise verfolgen sollte. Wichtig ist, die Missstände immer zu fotografieren: die Ameisen auf dem Handtuch, die Kinder in der Hotelanlage, den toten Flüchtling am Strand … Man will nah dran sein am Zeitgeschehen, ohne dass einem dabei die Entenkeule im Halse stecken bleibt. „Und wenn der Meeresspiegel weiter so ansteigt, können wir bald das Matterhorn anlaufen.“ Schöne Aussichten. Darauf einen Schokoladenpudding.

Keine Massenmenschhaltung

Das große Finale zum Schluss. Die Unterhaltungsshow mit alten Kalauern und flotten Lieder zwischen Schlagern und Seemannsgarn. Markus Tanger und Bettina Prokert zeigten ihre schauspielerischen Fähigkeiten. Der Kapitän hatte auch seinen Auftritt und gestand ein, im Ernstfall sei er auch nur ein Mann, der eine Frau sein möchte. Kinder und Frauen zuerst. Aber eine Aidapositas geht nicht unter. Dennoch hieß es, kurz vor Zehn müssen hier alle gehen. Es gab herzlichen Applaus. Es flogen keine Biertulpen gen Bühne. Aber auch keine Blumen. Die Passagiere waren satt und zufrieden. Es wurde alles aufgegessen.

Die weiteren Vorstellungen von „Alles mit Butter auf´m Kutter“ sind nahezu alle ausverkauft. Nur für den 26. Mai sind noch Karten verfügbar.

Von Klaus Peschel