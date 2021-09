Gößnitzer Rettungsschwimmer sitzen auf dem Trockenen

Gößnitz

Sie sind begeisterte Rettungsschwimmer und der einzige Wasserrettungsdienst im gesamten Landkreis – die 27 Ehrenamtler der Gößnitzer Wasserwacht. Bereits seit 65 Jahren besteht eine derartige Gruppe des DRK in der Pleißestadt. Ihre Mitglieder sind davon überzeugt, dass zum wahren Schwimmen mehr gehört, als sich nur über Wasser halten zu können. Ein Rettungsschwimmer muss neben Brust- und Rückenlage auch das Kraulen beherrschen. Jeden Montag ist Trainingszeit: während der Saison im heimischen Freibad und in der kalten Jahreszeit im Hallenbad Altenburg.

Starkes Gemeinschaftsgefühl

Was sie zusammenschweiße seien Kameradschaft und Zuverlässigkeit auch außerhalb ihres Vereines, erzählt Silvio Kosock. „Das Gemeinschaftsgefühl macht uns aus. Das ist ein reelles soziales Netzwerk.“ Dabei stammen die Mitglieder der Wasserwacht keineswegs nur aus Gößnitz. Sie kommen aus Zehma, Oberwiera, Chemnitz und Leipzig. Sogar ein Kinderarzt aus Frankfurt am Main gehört zum Verein. Er führt zweimal im Jahr Sanitätskurse unter den Mitgliedern durch, denn die Gößnitzer Rettungsschwimmer sind auch Sanitäter.

Personalmangel bei Wochenenddiensten

In diesem Jahr kamen die rettenden Schwimmer in ihrer eigentlichen Funktion gar nicht zum Einsatz. Andere Jahre unterstützten sie sporadisch den Betrieb im Gößnitzer Freibad, wenn an den Wochenenden viel Andrang war oder der Förderverein Festivitäten durchführte. Regelmäßige Wochenenddienste seien personell leider nicht möglich, erzählt der Leiter der Wasserwacht Peter Uhlmann. „Es ist wie jedes Ehrenamt mit sehr viel Arbeit verbunden, die nebenher läuft. Wer die ganze Woche arbeiten geht, dem fehlen am Wochenende dann Zeit und Kraft um Dienste zu schieben.“

Gößnitz Open Air geht immer

Einzig das Gößnitz Open Air konnte die Wacht mit sechs Mann als Rettungssanitäter unterstützen. „Seit mindestens zwölf Jahren sichern wir dieses Event ab.“ Peter Uhlmann ist mit 59 Jahren ältestes Mitglied der Wasserwacht, das jüngste ist 14. Seit 1994 leitet er die Gößnitzer Truppe und hält die Fahne auch weiterhin hoch.

Erste Hilfe Übung im Freibad Gößnitz: Die Rettungsschwimmer sind auch Sanitäter. Quelle: Mario Jahn

2009 letzter Dienst am Pahnaer See

Vor Jahren war die Dienstsituation eine andere. Noch bis 2009 war die Wacht regelmäßig am See in Pahna vertreten. „Ich war jahrelang den ganzen Sommer über jeden Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr am See“, erinnert sich Silvio Kosock. „Da gab es kaum noch ein Privatleben.“ Als seine Tochter geboren wurde, habe er mit den Wochenenddiensten aufgehört. Heute ist der Badesee in Pahna ebenso unbewacht wie der Haselbacher See und der Meuselwitzer Hainbergsee.

„Jugend ist schwer vom Bildschirm wegzulocken“

Obwohl mittlerweile der Kosocksche Nachwuchs auch zum Verein gehört und teilweise ganze Familien integriert sind, fehle es an jungen Leuten in der Wacht. Man könne eben nicht mit spannender Technik aufwarten, wie das bei der Feuerwehr der Fall sei, meint Silvio Kosock. Und Peter Uhlmann ergänzt: „Es ist schwer, die Jugend vom Bildschirm wegzulocken.“

Mehr Anreize zum Schwimmen lernen nötig

Sorgen macht sich der Verein um die generellen Schwimmfähigkeiten der Kinder. Sie blieben wegen des wiederholten Unterrichtsausfalles auf der Strecke. Völlig unverständlich sei, dass Schwimmen ausschließlich in der 3. Klasse erlernt wird. Da müssten mehr Anreize und Möglichkeiten geschaffen werden. Zu DDR-Zeiten sei das besser organisiert gewesen. Damals gehörte Schwimmen lernen bis hinein in die Ferienkurse umfassend dazu.

Gößnitzer Freibad bleibt wegen Sanierung 2022 geschlossen

Für das kommende Jahr halten die Gößnitzer nach einer neuen Trainingsstätte für die Sommersaison Ausschau. Das heimische Freibad bleibt wegen Sanierungsarbeiten das ganze Jahr geschlossen. Für Neuzugänge ist die Wasserwacht dennoch immer offen. Gutes Schwimmvermögen vorausgesetzt, liegt das Mindestalter künftiger Rettungsschwimmer bei zwölf Jahren. Wer Lust bekommen hat, kann über die Mail-Adresse peter-uhlmann@gmx.de Kontakt aufnehmen.

Von Dana Weber