Altenburg

Baggypants, Buffalos und jede Menge Neonfarben: Das war die Mode der Neunziger. Und die dürfte es auch am Mittwochabend wieder zuhauf im Goldenen Pflug zu sehen geben. Dort lädt die Jagdauf-Community ab 21 Uhr zur nächsten Auflage von „ Altenburg tanzt!“ – diesmal als 90er/2000er-Edition.

DJ-Teams sind vorbereitet

Unter dem Motto „Forever Young, Forever 90er“ haben die Veranstalter ein randvolles Programmpaket geschnürt. Neben den Lokalmatadoren der DIA-Plattenpussys, die ein spezielles 2000er-Set vorbereitet haben, hat sich auch das „Mütze Katze“ DJ-Team angekündigt, um mit einer knalligen Show zur Zeitreise ins letzte Jahrzehnt des vergangenen Jahrtausends anzusetzen.

„Blümchen“ steht live auf der Bühne

Das absolute Schmankerl findet sich allerdings ganz oben auf dem Veranstaltungsplakat. Denn den Organisatoren ist es gelungen, mit „Blümchen“ eine absolute Ikone der Neunziger in die Skatstadt zu locken. Die Sänger, die in den vergangenen Jahren unter ihrem bürgerlichen Namen Jasmin Wagner unterwegs war, gilt bis heute als eine der bekanntesten Vertreterinnen des Eurodance, die ihre Hits wie „Herz an Herz“, „Nur geträumt“ oder „Boomerang“ mit in die Skatstadt bringen dürfte. Abgerundet wird die wilde Sause von einem bunten Rahmenprogramm mit Fotowand, LED-Show und Konfetti-Action.

Karten zu 14,90 Euro sind für Kurzentschlossene unter www.jagdauftickets.ticket.io und an der Abendkasse erhältlich.

