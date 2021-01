Altenburg

Nachdem am Wochenende Graffitisprayer am Teehaus ihr Unwesen getrieben haben, laufen die Reinigungsarbeiten bereits auf Hochtouren. Wie berichtet, hatten bislang Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag und Samstag auf dem Gelände der historischen Anlage und am Gebäude selbst zahlreiche Schmierereien angebracht, waren dabei allerdings auch von den erst im vergangenen Sommer installierten Überwachungskameras gefilmt worden.

Offenbar weite Teile des Schlossareals betroffen

Inzwischen steht fest, dass die Täter offenbar auf dem gesamten Schlossbergareal unterwegs waren. Wie Schlossmuseumsleiter Uwe Strömsdörfer mitteilt, seien auch Graffiti im Bereich des Zwingers und der Schlossauffahrt entdeckt worden. „Die Graffiti, die verfassungsfeindliche Symbole zeigen, sind bereits entfernt worden“, konnte Strömsdörfer am Dienstag verkünden. Wie berichtet fanden sich unter den Schmierereien auch ein Hakenkreuz, vermehrt wurde zudem das Kürzel „ACAB“ für „All Cops Are Bastards“ gesprüht.

Auch am Torbogen am Eingang des Schlossparks seien die Spuren des Vandalismus inzwischen beseitigt. „Am Teehaus selbst laufen die Arbeiten noch, für die weitere Reinigung werden entsprechende Firmen beauftragt.“

Auf Verursacher könnten hohe Kosten zukommen

Parallel dazu werde man, nach Rücksprache mit der Polizei, wohl auch Strafanzeige stellen. Sollten die Verursacher gefasst werden, könnte im Zweifel eine nicht unerhebliche Strafzahlung auf sie zukommen – sie müssten dann wohl die Kosten der Reinigung zahlen.

