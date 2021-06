Altenburg

Ein 24-Jähriger ist am Dienstag gegen 23.40 Uhr in der Mühlpforte von einer Streife dabei überrascht worden, als er dabei war, die Fassade eines Hauses mit Farbe zu beschmieren. Kurzerhand flüchtete der Mann in Richtung Kesselgasse, wo er gestellt werden konnte. Dabei leistete er kurzzeitig Widerstand, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der junge Mann hatte über 1,1 Promille intus. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren rechnen.

Von LVZ