Gratis, ohne Anmeldung: Stadt Schmölln und Johanniter bereiten Corona-Testzentrum vor

Schmölln

In der Stadt Schmölln laufen die Vorbereitungen für ein eigenes Corona-Testzentrum. Die Anlaufstelle soll ins ehemalige Schulgebäude in der Schloßstraße einziehen – als Angebot für all jene, die sich kostenlos auf Sars-CoV-2 testen lassen wollen, dafür aber nicht bis nach Altenburg fahren möchten. Um das Vorhaben zu realisieren, hat sich die Stadtverwaltung Schmölln mit den Johannitern zusammengetan. Die Kommune bereitet die Räumlichkeiten vor, die Hilfsorganisation kümmert sich als Träger ums Personal.

An Entschlossenheit mangelt es beiden Partnern nicht, trotzdem ist das Projekt noch mit Fragezeichen versehen. „Ich habe Anfang der Woche eine Anfrage ans Landratsamt gestellt“, berichtet Uwe Werner, Regionalvorstand für Ostthüringen bei den Johannitern. Denn Schritt eins, um ein solches Testzentrum eröffnen zu können, sei die Beauftragung durchs Gesundheitsamt. „Mit dieser Beauftragung müssen wir uns dann an die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen wenden, werden registriert und erhalten eine Kennziffer zur Abrechnung der Tests“, schildert Uwe Werner den Ablauf.

Eröffnungstermin ist noch unsicher

Ein bürokratischer Prozess, dessen Dauer nicht genau abzuschätzen ist. Doch sowohl Werner als auch Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) hoffen, dass es spätestens direkt nach Ostern losgehen kann. „Wir stehen in den Startlöchern“, sagt Schrade. „Der Bauhof ist mit Tischen und Stühlen bereit, um die Räume passend zu möblieren, die Testzentrum-Schilder sind bereits in der Laminierung.“

Er wolle keine Zeit verlieren, betont der Rathauschef, denn der Bedarf an einem organisierten kostenlosen Testangebot im Raum Schmölln sei spürbar groß. „Den letzten Anstoß gab ein Anruf der Inhaberin der Schloss-Apotheke, die mir schilderte, wie die Testwilligen ihr sprichwörtlich die Türen einrennen und der Ansturm nicht zu bewältigen sei.“ Seit vergangener Woche habe er deshalb zahlreiche Anrufe getätigt, die ihn schließlich zu den Johannitern führten, erzählt Sven Schrade.

Johanniter beenden mobiles Testen an Schulen

Gerade zur rechten Zeit. Denn zum Monatsende läuft der Vertrag zwischen Johannitern und Kassenärztlicher Vereinigung aus, der Einsatz mobiler Testteams an den Schulen regelte, berichtet Uwe Werner. Bereits am Donnerstag seien das Testmaterial zu Ende gegangen, ab nächste Woche sind ohnehin Ferien. „Wir haben also ausreichend Personal, um im neuen Testzentrum sofort starten zu können.“

Sofern Beauftragung und Abrechnung geregelt sind, soll das Zentrum in der Schloßstraße zunächst mit einer einzelnen Teststrecke eröffnet werden. Voraussichtlich an drei bis fünf Wochentagen, jeweils in den Nachmittagsstunden bis in den frühen Abend, mit etwa 10 bis 15 Tests pro Stunde. Ohne Anmeldung – wer Interesse hat, solle kommen. Egal, ob aus Schmölln oder einer anderen Kommune. Ein Versuch fürs Erste, um ein Gespür für die tatsächliche Nachfrage zu bekommen. „Die genauen Details stehen natürlich noch nicht fest. Und sollte der Ansturm groß sein, ließe sich das Testzentrum auf zwei oder drei Teststrecken erweitern“, erklärt der Johanniter-Regionalvorstand.

Liste an potenziellen Helferinnen und Helfern

Drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Tests vornehmen, würde Uwe Werner für den Auftakt in die Schloßstraße entsenden. Die Stadt Schmölln hat bereits eine Liste mit weiteren potenziellen Helferinnen und Helfern. „Die könnten sich zum Beispiel auch um den Empfang oder die Betreuung im Wartebereich kümmern“, sagt der Bürgermeister.

Und das nötige Testmaterial? „Ist bestellt. Wir haben dafür bei den Johannitern ein internes System“, sagt Uwe Werner. „Sobald alle nötigen Dokumente auf dem Tisch sind, kann es am Folgetag losgehen.“

Von Kay Würker