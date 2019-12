Greiz setzt dem Altenburger Land vier weitere Windräder vor die Nase

Löbichau

Wenn Menschen im Advent in der Kirche sitzen, wird es weihnachtlich. Doch eine fröhliche Stimmung kam am Donnerstagabend gar nicht auf, als sich rund 50 Beerwalder in ihrem Gotteshaus versammelten. Den Leuten im Löbichauer Ortsteil war eher nach Protest und großem Ärger zumute. Denn wenige Tage zuvor war bekannt geworden, dass gleich am Ortsrand vier weitere Windkraft-Anlagen zu den zwei bereits bestehenden errichtet werden sollen. Eine davon ragt mit 241 Metern noch höher hinaus als jene vier, die kürzlich bei Schmölln in Betrieb gingen und nur 217 Meter maßen(OVZ berichtete).

Das Problem in Beerwalde: Die vier neuen Flügel drehen sich auf der Gemarkung Großenstein und damit im Landkreis Greiz, womit der Einfluss auf den Bau sinkt.

Die Bürgerinitiative Beerwalde berät mit Einwohnern am Donnerstagabend in der Kirche das weitere Vorgehen gegen vier geplante Windkraft-Anlagen. Quelle: Jens Rosenkranz

Das dortige Landratsamt hatte im November dafür die Genehmigung erteilt – und das gegen den Einspruch der Kreisbehörde im Altenburger Land, wie Löbichaus Bürgermeister Rolf Hermann ( FDP) den Anwesenden mitteilte. Doch so wie der Widerspruch des Kreises sei auch der der Gemeinde im Genehmigungsverfahren nicht berücksichtigt worden. Auch die Bedenken wegen der Gefährdung bedrohter Tiere und wegen Belästigungen durch Lärm und nächtliches Lichtseien von Greiz in den Wind geschlagen worden. Ebenso die Tatsache, dass der Mindestabstand von 750 Metern bei einem Gebäude sogar um 20 Meter unterschritten werde.

Der Bürgermeister bezeichnete dies als Ausdruck der Ohnmacht. Stattdessen wurde von Greiz darauf hingewiesen, dass der Bau der Windenergie-Anlagen in Deutschland stark rückläufig sei. „Das hat doch aber nichts mit Beerwalde zu tun“, rief Hermann. Alle Politiker sollten aufhören, von der Stärkung des ländlichen Raumes zu reden. Denn unter dem Energiewandel leiden allein die Menschen in den Dörfern. Hermann kündigte an, dass die Gemeinde juristisch gegen den Bau der Anlagen vorgehen werde.

Unmittelbar vor der Halde Beerwalde stehen bereits zwei Anlagen. Jetzt sollen vier weitere hinzukommen. Eine davon ist 241 Meter hoch. Quelle: Jens Rosenkranz

Im Fall des Großensteiner Windparks gibt es noch einen anderen Aspekt. Er befindet sich unweit des größten Landschaftskunstwerk des Altenburger Landes – einer begrünten Wismut-Halde, die seit 2006 den Namen „Resurrektion Aurora“ trägt, offizielles Begleitprojekt der Bundesgartenschau 2007 war und mindestens 300 000 Euro gekostet hat. Das Landschaftsbild wird bereits jetzt von den zwei bestehenden Windkraft-Anlagen beeinflusst und von vier weiteren noch mehr, zumal sie unmittelbar an der Halde stehen. Hermanns Informationen zufolge ragt ein Flügel mit seinen 150 Metern Flügeldurchmesser um 56 Meter in die Gemarkung Löbichau hinein und tangiere damit die Halde direkt.

Bürger legen noch in der Kirche Widerspruch ein

Alle anwesenden Bürger unterzeichneten im Anschluss gleich im Raum hinter dem Altar Schreiben, in denen Widerspruch gegen die vier neuen Anlagen eingelegt und der Rückbau der bereits bestehenden gefordert wird. Die Errichtung erfolge ohne Zustimmung der Gemeinde und der Bürger, heißt es darin. Die schon errichteten Rotoren seien störend und belastend.

Von Jens Rosenkranz