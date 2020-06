Größter freier Kita-Träger im Altenburger Land startet am Montag den Regelbetrieb

Altenburg

Ab kommenden Montag hat auch der größte Betreiber von Kindergärten im Altenburger Land, die Arbeiterwohlfahrt ( Awo), wieder alle Kinder in Betreuung. Am 8. Juni startet in den sechs Einrichtungen der eingeschränkte Regelbetrieb. Von 7 bis 15 Uhr ist dann montags bis freitags geöffnet. Das ist zwar kürzer als in der Vor-Corona-Zeit, soll aber jedem Kind eine achtstündige Betreuung ermöglichen. Mehr sei aufgrund des höheren Personalaufwandes derzeit nicht zu leisten, teilt die Awo mit. Denn die Erzieherinnen haben nun mit zusätzlichen Hygienemaßnahmen zu tun – vom Desinfizieren bis hin zum Fiebermessen bei allen Kindern. In den Kitas gelte die 37,5-Grad-Grenze, schildert Awo-Bereichsleiterin Cornelia Schulze.

Die Hälfte ist schon da

Die Awo betreibt in Altenburg die Häuser Zwergenland, Lerchenberg, Am Schlosspark und Knirpsenland, in Gößnitz zudem das Knirpsenland und Burattino. Insgesamt rund 450 Kinder spielen und lernen dort. Rund die Hälfte von ihnen sind schon jetzt wieder in Obhut – die Notbetreuung wurde zum 18. Mai auf Vorschulkinder und deren Geschwister erweitert.

Die andere Hälfte soll nun folgen. „Das sind vor allem die Jüngsten, bei denen der Wiedereinstieg besonders behutsam erfolgen muss“, betont Cornelia Schulze. Sind doch die Kleinsten in der Krippe gerade mal sieben Monate alt. Vor dem regulären Start am Montag findet deshalb an diesem Donnerstag und Freitag eine Übergangsphase statt. „Die Einrichtungen sind an den zwei Tagen von 6 bis 17 Uhr geöffnet – für Gespräche mit den Eltern und eine Kurzzeit-Betreuung zur Wiedereingewöhnung.“

Quadratmeter-Regelung ist vom Tisch

Heilfroh sei sie, sagt Cornelia Schulze, dass die vom Freistaat empfohlenen Platzvorgaben im Altenburger Land letztlich doch nicht zum Tragen gekommen sind. Noch bis 20. Mai habe diese Maßgabe gegolten. Für jedes Kind unter drei Jahren sollten sechs Quadratmeter zur Verfügung stehen, für die älteren vier – und damit ein bis eineinhalb Quadratmeter mehr als vor Corona. „Angesichts der knapp bemessenen Räumlichkeiten in den meisten Kitas hätten nicht alle Kinder gleichzeitig hineingepasst, wäre es definitiv auf ein Wechselmodell mit stunden- oder tageweiser Betreuung hinausgelaufen. Ich freue mich, dass man im Landratsamt in der Diskussion zwischen den Fachdiensten Kindertagesbetreuung und Gesundheit davon abgekommen ist.“

