100 Jahre Fußball in Zechau: Das wurde nicht nur mit dem „Tanzfieber“ am Sonabend gefeiert, sondern auch sportlich gewürdigt. So gab es am Sonntag auf dem Sportplatz ein buntes Programm rund um den Fußball, bei dem vor allem Kinder ihren Spaß haben sollten. Und bereits am Freitag liefen die 1. Männermannschaften von Zechau/ Kriebitzsch und Rositz auf, um freundschaftlich die Kräfte zu messen. Ein Duell zweier Hundertjähriger – haben doch auch die Rositzer dieses Jahr – konkret am 16. November – ein dickes Jubiläum im Kalender, planen eine Festveranstaltung im Rositzer Kulturhaus ähnlich den einstigen Sportgalas.

Die rund 70 Zuschauer bekamen in der insgesamt sehr fairen Partie unter Leitung von Schiedsrichter Bernd Wirth einiges geboten. „Trotz des Klassenunterschieds hielten die Zechauer vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut mit“, lobte der Präsident des SV Rositz, Jörg Meuschke. Aber beizeiten ging der Kreisoberligist aus Rositz durch einen Doppelpack durch Tino Grünewald in der achten und zehnten Minute mit 2:0 in Führung. Routinier Dieter Ditscher legte in der 56. Minute zum 3:0-Endstand nach. „ Zechau hat über die gesamte Distanz gut dagegen gehalten und ein sehr ordentliches Spiel abgeliefert, wenngleich die Hitze von allen Tribut forderte“, bilanzierte Meuschke. „Es war ein faires Spiel, bei dem das Ergebnis untergeordnet war“, resümierte auch Reinhard Richter, Sektionsleiter Fußball beim Kreisligisten SV Blau-Weiß Zechau/ Kriebitzsch.

Zuvor waren der Thüringer Fußballverband und der Kreissportbund in Aktion getreten, um langgedienten Ehrenamtlichen im Zechauer SV die Ehrennadel in Gold, Silber oder Bronze zu verleihen. Bronze erhielten Mike Fischer, Jens Hauschild, Mario Geenen und Dietmar Schuster, Silber ging an Werner Weigel und Reinhard Richter, Gold an Klaus Biernat und Stefan Möckel.KW/jw