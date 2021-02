Großbaustelle in Altenburg-Nord: Riesiger Kanal muss Brückenneubau weichen

Altenburg

Graben, erneuern, umverlegen: Der Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbetrieb Altenburg (Waba) und die Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa) planen für die nächsten Monate wieder tiefgreifende Maßnahmen. Autofahrer und Anwohner müssen sich auf Einschränkungen einrichten.

Kauerndorfer Allee: Bevor nächstes Jahr die Deutsche Bahn anrückt, die Strecke Altenburg–Leipzig im Bereich der Skatstadt erneuert und dabei auch die Brücke über die Kauerndorfer Allee neu errichtet, muss die Kanalisation vor Ort verlegt werden. Das Vorhaben beginnt im April und dauert bis zum Jahresende.

Anzeige

1,6 Meter Nennweite

Die Beteiligten – Stadtverwaltung, Ewa und Waba – kündigen bereits eine Nervenprobe für Anwohner und Gewerbetreibende an. Denn der betreffende Kanal habe eine Nennweite von 1,6 Metern und nahezu alle Medienleitungen müssten umverlegt werden. Aufgrund der hydraulischen Situation beginne die Baumaßnahme am Regenüberlauf im Bereich der Brücke Blaue Flut an der Steinbergstraße. Im weiteren Verlauf steht unter eine Durchpressung des Bahndammes in Richtung Eisenbahnstraße an – mit nachfolgender Wiedereinbindung in die Kanalisation der Kauerndorfer Allee.

Weil das auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr hat, wurde ein Verkehrskonzept erarbeitet, damit zu jeder Zeit die Zufahrt des Anwohnerverkehrs zwischen Altenburg und Rasephas möglich bleibt. Der Lastverkehr jedoch müsse längere Zeit über Knau rollen.

Neue Bahnbrücke auch in Leipziger Straße

Leipziger Straße: Auch dort wird die Bahnbrücke neu gebaut, auch dort muss ein Kanal umverlegt werden. Doch die Arbeiten seien deutlich weniger umfangreich. Trotzdem ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Zwischen April und Juni sollen dort ein Regenwasserkanal, die Trinkwasserleitung sowie Stromkabel umverlegt werden.

Auch die Bahnbrücke in der Leipziger Straße wird zur Baustelle. Quelle: Mario Jahn

An den Plateauwiesen: Viel Aufwand bedeutet die Erneuerung des Mischwasser-Gewölbekanals im Bereich der Einmündung an der Spielkartenfabrik in Richtung der Plateauwiesen. Auf einer Länge von etwa 20 Metern wird gearbeitet – unterirdisch. Deshalb ist von den Einschränkungen nur der Anliegerverkehr betroffen. Baubeginn ist Ende März oder Anfang April.

Erste Maßnahme startet im März

Brüdergasse: Das erste Bauvorhaben des Waba für 2021 ist eine Sanierung der Abwasserleitung in der Brüdergasse. Der bestehende Alt-Kanal wird saniert, ohne dass aufgegraben werden muss. Weil umfangreiche Bautechnik zum Einsatz kommt, ist die Brüdergasse voraussichtlich ab Ende März für etwa zehn bis zwölf Wochen gesperrt.

Die Brüdergasse wird bereits ab Ende März gesperrt. Quelle: Mario Jahn

Reiherstraße: Dieses zwischen Ewa, Waba und der Stadt Altenburg koordinierte Vorhaben umfasst die komplette Reiherstraße ab Erich-Mäder-Straße bis Sperberstraße. Die Maßnahme beginnt Anfang April mit Reparaturen an der Kanalisation. Ab Anfang Mai folgt der Bau von Trinkwasser- und Gasleitungen und dann die Kabelverlegung. Mit dem kompletten Deckenschluss endet die Maßnahme voraussichtlich Ende Oktober.

Lessingstraße: Das bereits im letzten Jahr begonnene Bauprojekt, bestehend aus Kanalreparatur, Wasserleitungs- und Straßenbau, wird je nach Witterungsbedingungen bis voraussichtlich Anfang Juni weitergeführt.

Waba, Ewa und Stadt arbeiten zusammen

Mozartstraße: Hier geht es um Trinkwasser, Strom und Straßenbau, und das noch bis Mai. Anschließend, jedoch ohne Straßenbau, realisiert die Ewa einen zweiten und dritten Bauabschnitt bis zur Hausnummer 31/32.

Feldstraße: Der Waba plant für das zweite Halbjahr eine Kanalverlegung, beginnend an der Einmündung Feldstraße/Kauerndorfer Allee bis etwa 100 Meter jenseits der Einmündung der Zschernitzscher Straße. Auch an diesem Vorhaben beteiligt sich die Stadtverwaltung mit dem Straßenbau.

Erschließung Kosma: Der erste Bauabschnitt ist nahezu abgeschlossen. Als nächstes wird nun vom Gasthof entlang der Hauptstraße in Richtung Bergstraße sowie im Bereich des Schenkenberges/Wiesengrund die neue Trennkanalisation verlegt. Die Stadt ist beteiligt.

Weitere Vorhaben: Die Ewa betreibt eine Erschließung in Altendorf mit Trinkwasser sowie weiterführende Arbeiten im Wasser- und Fernwärmenetz von Altenburg-Nord. Darüber hinaus erfolgen punktuelle Sanierungen defekter Kanalisationsleitungen sowie zahlreiche kleinere Maßnahmen, die Ewa und Waba kurzfristig ankündigen.

Von LVZ