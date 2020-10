Große Augen an kleinen Bahnen: Modellbauer zeigen in Meuselwitz ihre Schätze

Meuselwitz

Die Modellbahner zu Gast bei den Kohlebahnern – das hat Tradition. Am Wochenende bereits zum 14. Mal. Hunderte Besucher strömen an zwei Tagen – ausgestattet mit Mund-Nase-Masken und Wäscheklammer zum Zählen der eingelassenen Gäste – in den Lokschuppen, schlendern durch eine Vielfalt an Spurweiten und Epochen, bringen Neugier und Hunger mit: Schon am Samstagmittag sind rund 200 Roster und Steaks verkauft.

Leipziger zeigen Filigranes in TT

Wer bei Modellbahnen nur an die elektrischen Eisenbahnen denkt, wird in Meuselwitz eines Besseren belehrt. Peter Proschwitz und sein Kollege von der Moba-Gruppe – Moba steht für Modellbau – aus Leipzig sind zum zweiten Mal in der Schnauderstadt dabei. Die Bausätze ihrer Bahnen in Spurweite TT, die aus einer speziellen Pappe bestehen, finden sie im Internet – zum Ausdrucken. Nach dem Zusammenbau werden die Teile mit Acryllack versiegelt. Was einfach klingt, bedeutet pro Wagen oder Lok mindestens einen Monat akribische Arbeit bei rund 250 Einzelteilen. Die Moba-Gruppe zeigt unter anderem eine Bahn in einem Brotkasten und eine im Koffer.

Anzeige

Zwölf Aussteller zeigten ihre filigranen Anlagen. Quelle: Mario Jahn

Die Leipziger sind einer von insgesamt zwölf Ausstellern, die am Wochenende in Meuselwitz mit ihren Platten die ganze Halle füllen. Laut Gunther Sachse vom Kohlebahnverein kommt der am weitesten gereiste aus Schleswig-Holstein. Eberhard Hanisch weiß zu berichten: „Ohne unsere Vereinsmitglieder wäre diese Ausstellung nicht zu stemmen. Sie helfen alle ehrenamtlich, sei es beim Aufbau, dem Einlass oder bei der kulinarischen Versorgung.“

Es lohnte der Blick aufs Detail. Quelle: Mario Jahn

Ein großer Anziehungspunkt ist die Legobahn der Aktiven um Tino Pelka und Michael Dorschel. Die Leipziger repräsentieren eine neue Generation Modellbahner. Sie bilden das Bindeglied zwischen Lego und Modellbahn. Vor drei Jahren waren sie zum letzten Mal in Meuselwitz. Michael Dorschel erklärt: „Sonst sind wir oft bei Lego-Ausstellungen, doch hier können wir uns besser ausbreiten und die verästelte Strecke zeigen.“ Genutzt wird eine lego-interne Spurweite von 1:40, die es seit etwa 50 Jahren gibt. Tino Pelka ist selbst erstaunt: „Obwohl Lego Kinderspielzeug ist, sind es eher die Erwachsenen, die haptisch prüfen wollen, ob auch wirklich alles gesteckt und nicht doch verklebt ist.“

Begeisterte Kinder

Aber auch die Kinder haben ihren Spaß: Marian (7) findet die Lego-Windräder besonders toll. Sein Bruder Franz (5) platzt heraus: „Mir gefallen die goldenen Loks, die so dampfen.“ Die sind aus blank poliertem Messing und werden mit richtigem Dampf angetrieben.

Bei den Kohlebahnern in Meuselwitz ist auch Rositz en miniature zu sehen. Quelle: Christiane Leißner

Eine zweite ebenso sehenswerte Ausstellung befindet sich in einem weiteren Gebäude auf dem Gelände. Sie wird nicht abgebaut und nach Anmeldung für Gruppen geöffnet. Über drei Räume erstreckt sich diese Anlage, die dazu noch einen Höhenunterschied überbrücken muss, was genial gelöst wurde. Dort kann man den Altenburger und den Meuselwitzer Bahnhof bestaunen, genau wie den nahegelegenen Hainbergsee sowie Tagebau und Kraftwerk Espenhain vor etwa 30 Jahren. Vereinschef Karsten Waldenburger erklärt: „Die Bahn fährt in Spur N, also im Maßstab 1:160. Die Modelle allerdings sind im Maßstab 1:200 – aus Platzgründen, ansonsten hätten wir das alles hier gar nicht unterbekommen.“

Enge Verbindung von Bahn und Kohle

(Modell)Bahn und Kohletradition – das ist bei den Meuselwitzern eng verwoben. Im gleichen Gebäude ist die Bergbrüderschaft Meuselwitz-Rositzer Braunkohlenrevier mit einem Museum untergebracht. Und natürlich fährt am Wochenende auch wieder die Kohlebahn, verbunden mit der Jungfernfahrt des neu-aufgebauten Sachsenwagens.

Am Wochenende machte der Deutsche DKW-Club am Lokschuppen Station. Quelle: Christiane Leißner

Mit von der Partie sind auch die Mitglieder des Deutschen DKW-Clubs. Während die Fahrerinnen und Fahrer die Zugfahrt genießen, bestaunt das Publikum die alten Wagen einschließlich DKW-Nachfolgemodellen. Die Frühjahrs- und Herbsttreffen des Clubs haben Tradition und das diesjährige hat die Teilnehmer aus ganz Deutschland unter anderem nach Meuselwitz geführt.

Von Christiane Leißner