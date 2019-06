Meuselwitz/Lucka

Wenn die Hüpfburg zu einer uneinnehmbaren Festung wird, in der Eltern nichts zu suchen haben, wenn ein gebastelter Schmetterling zu einem Kunstwerk von unschätzbarem Wert heranwächst, wenn jede Minute im Spiel ein Lächeln auf den Lippen und Funkeln in den Augen hervorruft, dann sind Kinder in ihrem Element. Jede Menge Spaß, Sonnenschein und Zuckerwatte konnten die Kleinen vergangenen Samstag im Altenburger Land genießen.

Kinderschminken und flauschige Beobachtungen

Der Kindertagsexpress stand in Meuselwitz schon bereit zur Abfahrt. Die Zugfahrt führte nach Haselbach und wieder zurück. Der Andrang war so groß, dass kurzerhand beschlossen wurde, noch einen Waggon anzuhängen. Als der Zug wieder im Kulturbahnhof eintraf, stand auch der Meuselwitzer Bürgermeister Udo Pick schon bereit und eröffnete den Kindertag der Stadtverwaltung und des Vereins Kohlebahn e.V. offiziell.

Bei der Zugfahrt mit dabei war Frau Kubik mit ihrem Sohn Ben. „Wir sind aus Gera hierhergekommen. Ich hatte von der Kohlebahn gehört und da wollten wir das am Kindertag mal ausprobieren“, erklärte Kubik während der 4-Jährige mit zwei anderen Jungs am Riesen-Mensch-ärgere-dich-nicht der Jugendarbeit „RoMeLu“ spielte.

Die kleine Isabell war ebenfalls im Kindertagsexpress mitgefahren und nahm anschließend bei Laura und Franka von der Kita August-Frölich Platz. Sie wollte ein Blumentattoo, aufgemalt mit Schminkfarbe und passend rot-rosa zum ihrem gesamten Outfit. Währenddessen erzählte Isabell Kindergärtnerin Laura aufgeregt, was sie während der Fahrt alles gesehen hat: „Da waren Pferde und sowas wie Ziegen oder Schafe.“

Lucka: Zeigen was alles möglich ist

So flauschig war es in Lucka leider nicht, dafür wurde aber auf jede Menge Action gesetzt. Ganz vorne mit dabei war die Freiwillige Feuerwehr Lucka: Egal ob selber mal den Löschschlauch in den Händen halten oder den Großen beim Einsatz an den brennenden Europaletten zuschauen – alles war möglich.

Der Schulhof der Grund- und Regelschule Lucka war sehr gut gefüllt. Man konnte gar nicht auf die Idee kommen, dass hier das erste Mal überhaupt der Kindertag gefeiert wird. Federführend über die Veranstaltungsplanung wachte das Jugendblasorchester Lucka e.V. Als Moderator und Chefdirigent des Nachwuchsorchesters stand Jens Reinhold vor dem Publikum. In einer ruhigen Minute erklärte er: „Wir wollten einfach mal zeigen, wie viel Jugendarbeit es in Lucka gibt und ein bisschen Werbung machen. Es gibt hier einfach ganz viele Möglichkeiten, sich sportlich oder kreativ zu betätigen. Das sollte doch genutzt werden.“

Von Eva Anna-Lena Zorn