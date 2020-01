Große Party am Donnerstag: Kreissportbund Altenburger Land feiert 25-Jähriges

Altenburg

Ein Vierteljahrhundert im Einsatz für die Vereine im Altenburger Land: Der Kreissportbund Altenburger Land blickt auf 25 Jahre Sportgeschichte zurück. Im Dezember 1994 gründete sich der Verein mit dem Zusammenschluss des Landkreises Altenburg und des Landkreises Schmölln nach der Gebietsreform in Thüringen und ist seitdem der Dachverband für alle Sportvereine der Region.

Derzeit gibt es im Altenburger Land 140 Sportvereine mit über 15 000 Mitgliedern. Von den 61 vertretenen Sportarten ist Fußball am beliebtesten, gefolgt von Turnen und Kegeln. Doch es gibt auch Billard, Rollstuhlbasketball oder Rasenbowling. Die Vereinslandschaft ist markant für Breitensport.

Erstes Quartier im Seniorenclub in der Heinrich-Heine-Straße

Über 21 Jahre leiteten Harald Moritz, Horst Gerth, und Brigitte Dümmel die Geschäftsstelle des KSB. Seit 2015 sind Ulf Schnerrer als Vereinsberater und Anja-Maria Leibold als Sportjugendkoordinatorin und Beauftragte für Kinderschutz tätig. „Wir haben den Verein vor vier Jahren in einem sehr guten Zustand übernommen. Dafür möchten wir Harald, Horst und Brigitte danken“, sagt Ulf Schnerrer.

Hendrik Baum übernimmt als Vorstandsvorsitzender die repräsentativen Aufgaben. Unterstützt werden sie von der Seniorenbeauftragten Christine Jäkel, die schon seit 1998 im KSB tätig ist. Christine Jäkel hat alle Umzüge der Geschäftsstelle miterlebt. Das erste Quartier war im Seniorenclub in der Heinrich-Heine-Straße, ab 2004 im Goldenen Pflug und seit diesem Jahr im Johannisgraben.

KSB ist erster Ansprechpartner für die Vereine

Der Kreissportbund ist der erste Ansprechpartner für die Sportvereine. Ulf Schnerrer und sein Team beraten zu Finanzierungsmöglichkeiten, Mitgliedergewinnung oder bieten Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten an. So finden jedes Jahr zahlreiche Veranstaltungen zu Themen wie Kinderschutz, Rechtsberatung oder Vereinsstrukturen statt. Zudem bilden sie regelmäßig Übungsleiter der C-Lizenz aus.

„Die Angebote des Landes Thüringen finden oft in Erfurt oder Bad Blankenburg statt. Deswegen müssen wir selbst aktiv werden und unseren Mitgliedern in der Region die Möglichkeit geben, sich weiterzubilden“, sagt Ulf Schnerrer. Eine Herausforderung, mit denen sich die Vereine häufig an den KSB wenden, sind ihre Sportstätten. „Viele Sportstätten sind sanierungsbedürftig oder müssen geschlossen werden. Wir agieren oft als Vermittler zwischen den Vereinen und dem Betreiber“, erklärt Ulf Schnerrer.

Jugendliche für Vereinsarbeit wichtig

Anja-Maria Leibold macht sich für die Kinder und Jugendlichen in de Vereinen stark. „Mir ist es wichtig, dass die Jugendlichen sich mit eigenen Projekten in die Vereinsarbeit einbringen können. Oft hat der Vorstand eines Vereins einen hohen Altersdurchschnitt. Doch viele Jugendliche sind bereit sich zu engagieren und ihre Ideen umzusetzen“, erklärt die Jugendkoordinatorin.

Neben Veranstaltungen für Mitglieder organisiert der KSB auch viele Angebote für alle, die Freude an der Bewegung haben. Die Kreis-Jugend-Spiele, Kindergartensportfeste, Sportaktionstage für Senioren oder Sportabzeichentage für Schule gehören dazu.

Höhepunkt wird wieder die Sportparty im März

Für dieses Jahr ist der Kalender von Ulf Schnerrer und Anja-Maria Leibold schon gefüllt. Der Höhepunkt eines jeden Sportjahres ist die Sportparty im März. Die gibt es sogar schon länger als den KSB, nämlich seit 1990. In den Sommerferien findet ein Klettercamp für Einsteiger und fortgeschrittene Jugendliche statt. Abschluss des Jahres bildet dann der Fotowettbewerb „Sportfoto des Jahres“, bei dem jeder Hobbyfotograf sein bestes Bild einsenden kann.

Nach 25 Jahren kann der KSB auf viele Sportturniere im Altenburger Land zurückblicken. Besonders gern wird sich an die Landesseniorenspiele 1999 und die Deutsche Sportabzeichentour von 2013 zurückerinnert. Die wichtigsten Partner der vergangenen Jahre waren der Landkreis Altenburger Land, der Landessportbund Thüringen, die Städte und Gemeinden der Region und das Schulamt. „Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir weiterhin mit so vielen motivierten Menschen zusammenarbeiten können. Die Leistung der Ehrenamtlichen kann gar nicht hoch genug gewürdigt werden, denn die Sportvereine tragen dazu bei, dass unsere Region lebenswert bleibt“, sagt Ulf Schnerrer.

Public Viewing als Dankeschön

Als Dankeschön für 25 Jahre Kreissportbund Altenburger Land sind alle Vereinsmitglieder und Interessierten am 9. Januar ins Kino Capitol Altenburg zum Public Viewing des Handballspiels Deutschland gegen Niederlande oder des Films „Eiskönigin 2“ eingeladen. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Am Abend wird ab zirka 20.15 Uhr der Sportfilm „Nowitzki. Der perfekte Wurf“ gezeigt. Zum freien Eintritt berechtigt der Mitgliedsausweis des Sportvereins oder das Vereinstrikot.

Von Lisa Gerth