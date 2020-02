Große Pläne für das Luckaer Wellpappenwerk

Lucka

Ruhigeres wirtschaftliches Fahrwasser, zahlreiche geplante Investitionen und ein neues Führungsduo: Mit dem Jahreswechsel hat sich im Luckaer Wellpappenwerk einiges getan. Seit dem 1. Januar ist mit Cornelia Eikemeier und Felix Rückner eine Doppelspitze für die Geschicke des Unternehmens verantwortlich.

Langwieriger Prozess beendet

Mit dem Zuwachs an der Spitze des Werks ist ein Prozess beendet, der bereits vor rund zwei Jahren seinen Anfang nahm. Nach dem Tod von Unternehmenspatriarch Uwe Eikemeier im Dezember 2017 galt es, mit der Erbengemeinschaft den weiteren Weg auszuarbeiten. Das ist inzwischen geschehen, Cornelia Eikemeier alleinige Eigentümerin. Mit Felix Rückner, der bereits seit 2014 im Beirat des Unternehmens sitzt, ist aus der einstweiligen Dreierspitze nun ein Zweiergespann geworden. „Die Erben tragen diese Lösung einvernehmlich mit“, kann Cornelia Eikemeier berichten.

Seit 1. Januar unterstützt Felix Rückner als zweiter Geschäftsführer Cornelia Eikemeier. Quelle: Mario Jahn

Sanierte Gebäude, neu konzipierte Förderstrecken

Die beiden Geschäftsführer haben große Pläne für die kommenden Monate und Jahre, und so manches bereits umgesetzt. „Wir sind die Aufgabe Stück für Stück angegangen, haben zunächst eine Bestandsaufnahme gemacht, gerade auch, da die Jahre 2017 und 2018 schwer waren“, erklärt Eikemeier. Extrem hohe Rohstoffpreise hätten der Branche zugesetzt, inzwischen habe sich der Markt eingependelt, der Weg war frei für so manche Investition.

So wurden bereits im vergangenen Jahr Produktionsgebäude umfassend saniert und mit neuer Beleuchtung ausgestattet. „Vieles davon stammte noch von 1900, Wände und Böden waren entsprechend gealtert. Hier haben wir jetzt ein besseres Arbeitsumfeld geschaffen“, so Eikemeier. Auch die Förderstrecken in der Fertigung seien neu konzipiert worden, um Rohmaterial aus dem gut 20 000 Tonnen fassenden Lager zügiger zu transportieren, fügt Rückner an.

Im betriebseigenen Papierlager ruht der Nachschub für die Produktion. Gut 4 Monate Lieferengpass lassen sich bei vollem Bestand überbrücken. Quelle: Mario Jahn

Millioneninvestitionen geplant

Im nächsten großen Schritt soll nun eine neue Fertigungslinie errichtet werden, die zum 1. April ihren Betrieb aufnehmen soll. Damit, so sind sich Eikemeier und Rückner sicher, werde so mancher Arbeitsschritt schneller und mit geringerem Aufwand umzusetzen sein. Mittelfristig sei dann auch eine Erweiterung der Produktionshalle um gut 25 Meter angepeilt. Insgesamt wendet das Unternehmen in diesem Jahr rund 7 Millionen Euro für Neuinvestitionen auf, noch einmal rund eine Million fließt in die Bestandsanlage. Sollte es erforderlich sein, werden 2021 noch einmal gut 5 Millionen Euro in den Luckaer Standort fließen.

Eine der Hallen, in der eine der neuen Maschinen Einzug halten soll. Quelle: Mario Jahn

Weniger Fremdarbeiter, mehr Stammbelegschaft

Entwicklungen, die letztlich auch Auswirkungen auf die Belegschaft haben dürften, gibt Cornelia Eikemeier zu – allerdings nur auf einen kleinen Teil, wie sie betont. Mittelfristig wolle man die Zahl der im Werk eingesetzten Fremdarbeiter senken, die derzeit – je nach Auslastung – bei etwa zehn bis zwanzig Kräften liege. Die Stammbelegschaft nimmt die Geschäftsführerin von derlei Überlegungen ausdrücklich aus. „Es kommt uns darauf an, die von uns zu erbringende Produktionsleistung mit eigenen Mitarbeitern zu leisten, die unser Unternehmen und unsere Produktionsabläufe verstehen und motiviert sind, in einem Team an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten“, erklärt sie. Durch Fremdarbeiter könne man die angedachte Optimierung nicht im gleichen Maße umsetzen.

Parallel sei man zudem bestrebt, die Personaldecke auch weiter zu erhöhen, bemühe sich intensiv um Neuanstellungen, etwa in der Instandhaltung, der Maschinenbedienung, in Verwaltung und Fuhrpark. Zudem suche man in nahezu allen Bereichen Lehrlinge und wolle finanzielle Anreize schaffen, damit sich Mitarbeiter weiter qualifizieren, so Eikemeier.

Das Wellpappenwerk Lucka In seiner jetzigen Form existiert das Wellpappenwerk Lucka seit 1992. Derzeit werden an dem Standort in Ostthüringen rund 280 feste Mitarbeiter beschäftigt. Es gibt keinen Betriebsrat. Verwendung findet die Wellpappe unter anderem in der Lebensmittelbranche und als Industrieverpackung, wird allerdings auch unbearbeitet als auch als Karton verkauft. Der eigene Fuhrpark aus 32 Lkw beliefert Kunden im Umkreis von 200 Kilometer um Lucka. Darüber hinaus werden die Produkte per Partnerspeditionen auch europaweit ausgeliefert. Der Jahresumsatz des Werkes beläuft sich auf etwa 45 Millionen Euro.

Von Bastian Fischer