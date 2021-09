Große Spiele, große Augen: Schlösserkindertag begeistert in Altenburg

Altenburg

Der Weltkindertag ist in Thüringen als einzigem Bundesland ein Feiertag. Altenburg und andere Kommunen, haben dem Rechnung getragen und richten einen Schlösserkindertag aus. Bezug nehmend auf das Themenjahr „Gärten“ und die Altenburger Initiative „ Grünes im Quadrat“ findet der vom hiesigen Schloss organisierte im Schlossgarten statt. Dort kann man mit übergroßen hölzernen Spielen die Vergangenheit aufleben lassen. Kamen einige Spiele doch schon im Mittelalter oder im Barock zum Einsatz. Dabei zeigt sich, dass Spiel eine generationsübergreifende Beschäftigung ist. Doch zuerst gilt es die Hände zu desinfizieren. Dafür stehen ausreichende Mittel auf einem Tisch bereit. Viele Besucher haben eigene Fläschchen dabei.

Säckewerfen, Memory oder ein Ur-Flipperautomat

Das Wetter passt, Florian (8) und Finnley (5) haben mit Ihrer Mama viel Spaß, während der Papa in Sachsen arbeitet. Es gibt Säckewerfen, Memory, den Vorläufer eines Flipperautomaten und so einiges mehr. Das Kugellabyrinth wurde ursprünglich gern zu Hochzeiten genutzt, zeigte sich da ganz besonders, wie das junge Paar zusammenspielen, sprich arbeiten konnte. Auch im Schlossgarten ist ein Elternpaar so absorbiert in die Aufgabe, die Kugel ins Zentrum zu bekommen, dass die zwei mitgebrachten Mädchen, die eigentlichen Hauptpersonen, zappelnd und ungeduldig wartend quengeln. Gewartet werden muss an einigen Attraktionen, die Zeit wird allerdings nicht lang, gibt es im Teehausgarten doch Roster und vor allem Eis.

Verwechslungsgefahr mit Teehauswiesenfest

Eine Großmutter ist jedoch enttäuscht: Sie hatte die Veranstaltung mit dem Teehauswiesenfest verwechselt und sucht nun die Hüpfburg, das Pferdereiten und die Feuerwehraktivitäten. „Das kommt häufiger vor“, gibt Anne Oswald, eine der Organisatorinnen zu bedenken. „Nächstes Jahr müssen wir das noch klarer kommunizieren.“

Von Christiane Leißner