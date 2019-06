Sengende Hitze, kaum eine Wolke am Himmel: Die derzeitige Witterung dürfte zwar viele Sommer-Enthusiasten freuen, insbesondere für die Wasserflächen im Kreis wird die Trockenheit allerdings zur Belastung. So etwa für die Pähnitzer Teiche: Die Gewässer, so fürchtet der Pächter, stehen vor der Austrocknung.