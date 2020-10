Großeinsatz: Bundespolizei kontrolliert am Altenburger Bahnhof

Altenburg

Aufsehen herrschte am Dienstagnachmittag am Altenburger Bahnhof: Zwischen den ankommenden und abfahrenden Reisenden waren zahlreiche Beamte der Bundespolizei im Einsatz, schauten bis in den Abend hinein auf dem Bahnhofsgelände und in den Zügen nach dem Rechten.

Der Einsatz war Teil einer erstmals durchgeführten konzertierten Aktion, an der neben den Thüringer Beamten auch Kollegen aus Sachsen und Sachsen-Anhalt beteiligt waren. Entlang der Bahntrasse von Halle über Leipzig und Altenburg bis nach Zwickau wurden Kontrollen durchgeführt, zeigte die Bundespolizei verstärkt Präsenz. Insgesamt 240 Beamte waren in den drei Bundesländern im Einsatz, fuhren in Dreier-Teams auch in den Zügen mit.

Erhöhtes Straftatenaufkommen entlang der Strecke

„Wir haben seit Jahresbeginn auf der betreffenden S-Bahn-Strecke ein erhöhtes Straftatenaufkommen festgestellt“, erläuterte Bundespolizeisprecher Karsten Täschner den Hintergrund des Einsatzes. Neben verschiedenen Sachbeschädigungen seien auch vermehrt Schwarzfahrer registriert worden, die Zahl der Delikte im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln sowie Diebstähle in den Zügen hätten ebenfalls teils enorm zugenommen.

Mit dem Einsatz wolle man diesem Umstand nun in einer koordinierten Aktion Rechnung tragen. Dazu war am Altenburger Bahnhof auch eine mobile Einsatzleitstelle eingerichtet worden, in der neben personenbezogenen Abfragen auch Fingerabdrücke genommen und abgeglichen werden konnten. Zusätzlich wurden die Bundespolizisten von Kollegen der Landespolizei unterstützt, die etwa Verwahrzellen und Verhörräume zur Verfügung stellten.

Nur vermeintlich geringe Ausbeute

Die Ausbeute fiel dabei im Altenburger Bereich bis zum Nachmittag verhältnismäßig gering aus – zumindest auf den ersten Blick. In der Skatstadt seien vor allem Kleinstdelikte festgestellt worden, so Täschner. „Wir hatten etwa mit einem im Zug zurückgelassenen Gepäckstück zu tun, haben mehrere Schwarzfahrer erwischt. Allerdings konnten wir auch einen Syrer, gegen den ein offener Haftbefehl vorlag, feststellen“, zählte er auf.

Einsatz sorgt für Sicherheit

Daneben habe der Einsatz allerdings vor allem auch eine Signalwirkung entfaltet, betonte Täschner. „Wir zeigen, dass wir präsent sind, die Lage im Blick haben.“ Allein dadurch sei bereits ein Verdrängungseffekt erreicht, potenzielle Täter zumindest temporär abgeschreckt worden. Und auch an anderer Stelle sorgte die Anwesenheit der Bundesbeamten für Entspannung: „In den Zügen halten sich heute etwa deutlich mehr Reisende an das vorgeschriebene Maskengebot. Die Zugbegleiter berichten von deutlich weniger Diskussionen mit den Fahrgästen, die Passagiere wiederum fühlen sich sicherer“, konnte Täschner berichten. Das sei ein nicht zu unterschätzender Effekt, gerade angesichts des in jüngster Zeit teils deutlich gestiegenen Aggressionspotenzials mancher Reisender mit Blick auf das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes.

Im Nachgang des Einsatzes soll nun auch bewertet werden, wie und in welcher Form die Bundespolizei entlang der Strecke künftig tätig wird. Wenn man die Notwendigkeit feststelle, so Täschner, sei auch in Altenburg eine stärkere Präsenz denkbar.

