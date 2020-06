Großeinsatz: Polizei und Feuerwehr suchen nach Vermisstem in Meuselwitz

Meuselwitz

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Meuselwitz ab. Wie die Landespolizeiinspektion Gera erst am Dienstagmittag auf OVZ-Nachfrage mitteilte, kam es am späten Abend in der Schnauderstadt zu einem Großeinsatz. Hintergrund: Angehörige hatten gegen 21 Uhr einen 39-jährigen Mann als vermisst gemeldet.

Drohne statt Polizeihubschrauber

Da die Polizei nicht ausschließen konnte, dass er sich in einem gesundheitsgefährdenden oder bedenklichen Zustand befand, kamen neben einigen Beamten auch Fährtenspürhunde und eine Drohe zum Einsatz. Letzteres geschah kurz nach 23 Uhr, weil der geplante Flug des Polizeihubschraubers wegen des Wetters mit Wind und Gewitter zu gefährlich war. So unterstützte die Freiwillige Feuerwehr Wintersdorf mit der Drohne des Landkreises Altenburg Landes die Vermisstensuche. Es war der erste „scharfe“ Einsatz für das unbemannte Fluggerät seit ihrer Anschaffung.

Gesuchter kehrt gesund in Wohnung zurück

Nach mehreren Stunden der Suche trafen Beamte den Mann kurz vor 3 Uhr in seiner Wohnung wieder an. Er hatte sich eigenständig und unverletzt dort eingefunden und begab sich im Anschluss in die Obhut medizinischer Fachkräfte. Somit konnten alle Suchmaßnahmen nach OVZ-Informationen gegen 3.45 Uhr beendet werden.

Von Thomas Haegeler