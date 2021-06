Großeinsatz am Altenburger Bahnhof gegen Drogen und illegale Migration

Altenburg/Leipzig

Am Mittwoch sorgten zahlreiche Polizeifahrzeuge und Beamte am Altenburger Bahnhof für Aufsehen. Mehrere Kleinbusse und sogar ein Zelt nahmen den Parkplatz neben dem Bahnhof ein, immer wieder liefen Polizeibeamte über das Gelände und die Bahnsteige. Passanten drehten folglich die Köpfe, in den sozialen Medien fragten die Altenburger nach Aufklärung. Grund für das polizeiliche Aufgebot: eine Aktion der Bundespolizei aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Fahndungsmaßnahmen und Migrationsdelikte im Fokus

Seit dem Mittag waren Beamte aus allen drei Bundesländern unter anderem auf der S-Bahn-Strecke der S5 von Zwickau über Altenburg und Leipzig bis Halle unterwegs und führten dort, wie auch an den Bahnhöfen, Personenkontrollen durch. Der Schwerpunkt der grenzübergreifenden Einsatzmaßnahme lag am Mittwoch bei Migrations- und Diebstahlsdelikten sowie Fahndungsmaßnahmen, erklärte Polizeihauptkommissar Martin Heimann am Altenburger Bahnhof, dem am Mittwoch größten zentralen Einsatzort in Thüringen.

Polizeifahrzeuge und die mobile Einsatzzentrale im Zelt Quelle: Mario Jahn

Hier waren rund 20 Einsatzkräfte unterwegs. Die Zahl, so Heimann, variierte jedoch, da sich die Einsatzkräfte mobil bewegten und sich auf ausgewählte Bahnstrecken und Züge konzentrierten. Eine genaue Statistik der am Mittwoch aufgenommenen Delikte soll es erst am Donnerstag geben. Allerdings berichtete Heimann, dass es bis zum späten Mittwochnachmittag in Altenburg hauptsächlich zu Verstößen gegen das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes gekommen sei.

Polizei gelingt Verhaftung

Eher mäßige Vergehen also. „Das muss aber nicht mit Absicht gewesen sein, manche vergessen es schlicht“, zeigte der Polizeihauptkommissar Verständnis. Schwerer wiegt da anderes: Unter anderem seien 16 Fahndungstreffer zu verbuchen. Hinzu komme ein weiterer großer Fahndungserfolg: Auf der Strecke zwischen Leipzig und Altenburg konnte eine mit internationalem Haftbefehl gesuchte Person von den Beamten festgenommen werden. „Das sind die Fälle, die wir wollen“, sagte Heimann.

Beamte der Bundespolizei kontrollierten am Mittwoch in Altenburg einfahrende Züge. Quelle: Mario Jahn

Außerdem im Fokus der Aktion vom Mittwoch: illegale Migration. Vermehrt werde die Strecke zwischen Altenburg und Halle zur illegalen Migration genutzt. Auch diesem Phänomen wolle man mit solchen Einsätzen entgegenwirken. Mit den weiter fortschreitenden Corona-Lockerungen seien die Züge derzeit voller – vermehrt komme es hier, neben der illegalen Migration, auch zu Diebstahlsdelikten. In Leipzig bezeichnete Behördensprecherin Yvonne Manger gegenüber LVZ.de die Achse Zwickau–Leipzig sogar als einen Knotenpunkt für unerlaubte Migration. Gleiches gelte für den Transport von Drogen.

Bei den Kontrollen gab es kein Entwischen. Quelle: Mario Jahn

Altenburger waren vom Großaufgebot verunsichert

Weil so viel Polizei am Altenburger Bahnhof eher ungewöhnlich ist, blieben die fragenden Blicke der Passanten nicht aus. „Wir wurden auch schon gefragt, ob etwas passiert sei“, berichtete Polizeihauptmeisterin Anja Schneiderheinze. Die Beamten gaben geduldig Auskunft, der ein oder andere Fahrgast begrüßte die Aktion sogar.

Einen ähnlichen Großeinsatz gab es in Altenburg bereits im Oktober vergangenen Jahres, auch damals hauptsächlich entlang der Bahntrasse zwischen Altenburg und Halle. Ähnlich wie im Herbst, ging es der Polizei am Mittwoch aber nicht nur um die Aufklärung von Straftaten – man wolle auch einfach Präsenz zeigen und den Fahrgästen ein sicheres Gefühl vermitteln, erklärte Polizeihauptkommissar Heimann.

Von Vanessa Gregor