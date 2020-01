Altenburg

Die Sternsinger des Altenburger Landes freuen sich über eine erfolgreiche Aktion zum Jahreswechsel. Wie die katholische Kirchgemeinde in Altenburg am Donnerstag mitteilte, sammelten die Kinder und Jugendlichen 11 130 Euro für Kinder in Not. Damit wurde das gute Vorjahresergebnis sogar um rund 100 Euro übertroffen.

30 Sternsinger der katholischen Pfarrei Altenburg, die bis zum vergangenen Wochenende noch in die Pfarreien Altenburg/ Schmölln sowie Rositz aufgeteilt war, hatten sich nach Weihnachten auf den Weg zu zahlreichen Einrichtungen und Privatleuten begeben. Als Heilige Drei Könige gekleidet waren sie in den Straßen des Altenburger Landes unterwegs, brachten den Menschen den Segen „Christus segne dieses Haus“ und sammelten für Not leidende Kinder in aller Welt, ganz besonders für syrische Kinder in Flüchtlingslagern im Libanon. „Frieden! – Im Libanon und weltweit“ hieß das Leitwort der bundesweiten Aktion Dreikönigssingen.

Allen Spendern, aber auch den Sternsingern und allen, die bei der Vorbereitung und Durchführung der Aktion mitgeholfen haben, gelte ein herzlicher Dank, heißt es aus der Kirchgemeinde.

Von OVZ