Altenburg

78 195 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger aus dem Altenburger Land werden am Sonntag an die Wahlurnen gerufen. Gewählt werden das Europäische Parlament, die Mitglieder des Kreistages, der Stadt- und Gemeinderäte, ein neues Stadtoberhaupt von Lucka, die Ortsteilbürgermeister in Ehrenberg, Zetzscha und Kosma (Stadt Altenburg) sowie in Schnauderhainichen, Mumsdorf und Wintersdorf (Stadt Meuselwitz).

Europawahl wird zuerst ausgezählt

Alle 99 Wahllokale haben von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Jeder Wähler muss am Wahltag im Wahllokal seine Wahlbenachrichtigung und seinen Personalausweis mit sich führen. Allerdings werden am Sonntag nicht alle Ergebnisse bereits feststehen. Zunächst wird nach Ende des Urnengangs um 18 Uhr die Europawahl ausgezählt. Danach folgen die Wahl der Bürger- und Ortsteilbürgermeister, ehe sich die Wahlhelfer an die Stimmen für die Stadt- und Gemeinderäte machen. Erst am Ende folgt der Kreistag.

Am Montag geht es weiter

Mit dem Vorliegen erster Ergebnisse der Ortsteilbürgermeisterwahlen in Altenburg wird ab 19 Uhr gerechnet. Das Ergebnis der Stadtratsmitgliederwahl in Altenburg ist am Wahlsonntag mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr zu erwarten, da die Auszählung der Stimmen langwierig ist und die Wahlvorstände in der Nacht ihre Arbeit unterbrechen und am Montag weiterzählen. Erfahrungsgemäß ist das Ergebnis der Stadtratswahl gegen Montagmittag zu erwarten. Das Ergebnis der Kreistagswahl wird als letztes ermittelt. Hier ist mit dem Ergebnis erst am späten Montagnachmittag zu rechnen. In der Skatstadt sorgen 190 ehrenamtliche Wahlvorstandsmitglieder für einen reibungslosen Ablauf in den 20 Wahllokalen und vier Briefwahlvorständen.

94 Zentimeter langer Stimmzettel

Bei der Wahl zum Europäischen Parlament – gewählt werden darf ab dem 18. Lebensjahr – hat jeder Wähler eine Stimme, die er einer der insgesamt 40 auf dem Stimmzettel zur Auswahl stehenden Parteien geben darf. Dementsprechend lang, nämlich 94 Zentimeter, ist der Stimmzettel. An den Kommunalwahlen dürfen sich Wählerinnen und Wähler bereits ab dem 16. Lebensjahr beteiligen. Jeder Wähler hat hier drei Stimmen.

Für den neuen Kreistag stellen sich 208 Kandidaten von sieben Parteien beziehungsweise Wählergruppen zur Wahl. Jene 46 Personen, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen können und ihre Wahl angenommen haben, werden dann den neuen Kreistag bilden. Die Amtszeit von fünf Jahren beginnt am 1. Juni.

Mehrere Möglichkeiten

Die Stimmabgabe bei der Wahl der Stadt- und Gemeinderäte geschieht nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. Dabei hat jeder Wähler drei Stimmen, die auf verschiedene Art und Weise vergeben werden können. Möglich ist die Kennzeichnung der Bewerber, denen der Wähler seine Stimmen geben will, in den Feldern jeweils rechts neben den Bewerbernamen. Auch die Vergabe von zwei oder drei Stimmen auf ein und denselben Bewerber ist möglich. Insgesamt dürfen jedoch nicht mehr als drei Stimmen vergeben werden. Möglich ist ebenso das Kreuzchens auf dem Feld links neben dem Kennwort des Wahlvorschlags. Wenn nur dieses Feld angekreuzt wird, so wird den ersten drei Bewerbern des gekennzeichneten Wahlvorschlags jeweils eine Stimme zugeordnet.

Drei Stimmen zur Kreistagswahl

Möglich ist auch die Kennzeichnung eines Wahlvorschlags der Partei der Wählergruppe und die Kennzeichnung einzelner Bewerber. In diesem Fall erhalten, wenn weniger als drei Stimmen auf einzelne Bewerber abgegeben wurden, die ersten Bewerber des gekennzeichneten Wahlvorschlags die verbleibenden Stimmen. Auch bei der Kreistagsmitgliederwahl hat jeder Wähler drei Stimmen, die wie bei der Stadtratswahl vergeben werden können.

16- und 17-Jährige wählen mit

Erstmals können in Thüringen 16- und 17-Jährige an der Kommunalwahl teilnehmen. Wie viele Wahlberechtigte das im Altenburger Land betrifft, dazu liegen keine zusammenfassenden Zahlen vor, hieß es auf Anfrage am Freitag aus dem Landratsamt. Das gelte auch für die Zahl der Briefwähler, die Medienberichten zufolge in vielen Regionen Deutschlands gestiegen ist. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden führen darüber eigene Erhebungen. Die Stadt Altenburg jedenfalls liegt in dieser Hinsicht im Trend: Rund 2700 Briefwähler zählte die Stadtverwaltung am Freitag. Zu vorhergehenden Kommunalwahl seien es etwa 2300 gewesen.

Von Jens Rosenkranz und Kay Würker