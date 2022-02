Großer Wahlsonntag im Juni: Fünf langjährige Bürgermeister sagen „Tschüss!“

Altenburg

Im Altenburger Land gibt es in diesem Jahr nur einen einzigen wichtigen Wahlsonntag: den 12. Juni. In 18 Gemeinden des Landkreises werden die ehrenamtlichen Bürgermeister neu gewählt. Betroffen sind die Verwaltungsgemeinschaften Oberes Sprottental, Pleißenaue und Rositz, außerdem die Gemeinden Göpfersdorf, Langenleuba-Niederhain und Dobitschen. Im Schmöllner Ortsteil Lumpzig findet darüber hinaus die Wahl des Ortsteilbürgermeisters statt.

Für die Bürgerinnen und Bürger landauf, landab bedeutet das: Sie müssen sich zum Teil an neue Gesichter gewöhnen, die künftig ihre Gemeinde repräsentieren. Denn einige Verwaltungschefs treten nicht mehr an, und das nach mitunter mehreren Jahrzehnten Amtszeit. Eine Zäsur. Andere wissen es noch nicht genau, und wieder andere sind zu einer weiteren Amtsperiode entschlossen, müssen sich aber eventuell auf Gegenkandidaten einstellen.

Ende der Amtszeit für Bernd Burkhardt in Kriebitzsch

Zu den prominentesten, die sich nach jahrzehntelanger Arbeit für ihre Gemeinden zur Ruhe setzen, gehören die Bürgermeister von Kriebitzsch, Starkenberg und Göpfersdorf. Seit 23 Jahren leitet Bernd Burkhardt (Linke) die Geschicke in Kriebitzsch. In diesem Jahr wird er 81 Jahre alt und tritt verdientermaßen nicht noch einmal zur Wahl an – auch wenn er seine Gemeinde weiterhin unterstützen will, wie er sagt. Als Nachfolger wünscht er sich jemanden, der ein offenes Ohr für alle Bürger hat und sich gut im Dorf auskennt.

Starkenbergs Bürgermeister Wolfram Schlegel hört auf

olfram Schlegel (Die Regionalen) nähert sich das Ende der definitiv letzten Amtszeit. „Wenn man das 28 Jahre macht und sich jeden Tag für die Gemeinde einsetzt, möchte man auch mal ein bisschen kürzer treten“, erklärt der 66-Jährige. Er sei nun in einem Alter, in dem es Zeit sei, zusammen mit seiner Frau das Leben noch etwas mehr zu genießen. Der passionierte Radfahrer und Saxofonspieler möchte nun der Freizeit mehr Raum geben.

Göpfersdorfer Bürgermeister Klaus Börngen macht Schluss

Der Göpfersdorfer Bürgermeister Klaus Börngen, vor 23 Jahren für den Heimatverein angetreten, wird sich ebenfalls nicht wieder zur Wahl stellen. Er höre aus Altersgründen auf, erzählt der 70-Jährige. „Man muss das ja nicht bis zum Ende seiner Tage machen. Wenn es einen Nachfolger gibt, ist es besser, wenn ich ihm noch ein paar Jahre unter die Arme greifen kann. Und meine Familie sollte auch noch ein bisschen was von mir haben.“

Diese Bürgermeister treten ebenfalls nicht wieder an:

Dobitschen: Dort amtiert Bernd Franke seit 2015. Der 63-Jährige wird allerdings nicht wieder antreten, aus gesundheitlichen Gründen.

Thonhausen: Der bisherige und seit 1997 amtierende Bürgermeister ist André Hupfer. Der 60-Jährige wird nicht wieder kandidieren.

Lumpzig: Da der Ort nun zu Schmölln gehört, wird hier nur ein neuer Ortsteilbürgermeister gesucht. Amtsinhaber Torsten Hiller wird nicht wieder kandidieren. Der 63-Jährige leitet seit 2009 die Geschicke seiner Gemeinde.

Diese Bürgermeister stellen sich erneut zur Wahl:

Heukewalde: Dort ist Maik Piewak seit 18 Jahren in Amt und Würden. Der 59-Jährige wird im Juni erneut kandidieren.

Vollmershain: Ja, er werde wieder antreten, sagt Gerd Junghanns. Der 63-Jährige leitet seit 1998 die Geschicke seiner Gemeinde.

Löbichau: Rolf Hermann (FDP) gehört zu den Bürgermeister-Urgesteinen. Seit 1990 ist er Gemeindeoberhaupt. Diesen Posten will der 71-Jährige erneut verteidigen.

Lödla: „Ich habe Lust weiterzumachen, Dank des Rückhaltes durch meine Familie“, sagt Torsten Weiß (CDU). Der 37-Jährige ist seit sechs Jahren Bürgermeister.

Mehna: Jens Stallmann (Freie Wählergemeinschaft Mehna) ist seit 25 Jahren Gemeindeoberhaupt. Der 61-Jährige kandidiert erneut.

Langenleuba-Niederhain: Der 58-jährige Carsten Helbig (SPD) will nach sechs Jahren im Amt wieder antreten.

Fockendorf: Karsten Jähnig (Feuerwehr) ist seit 18 Jahren Bürgermeister. Der 57-Jährige will weitermachen.

Treben: Klaus Hermann (CDU) amtiert seit 28 Jahren. Er trete noch einmal an, allerdings werde das seine letzte Runde, sagt der 67-Jährige.

Diese Bürgermeister sind noch unentschieden:

Posterstein: Bürgermeister Stefan Jakubek hat noch keinen Entschluss gefasst, ob er wieder antritt. Der 60-Jährige amtiert seit 1992. Die Entscheidung soll erst im April kurz vor der terminlich festgelegten Einreichung der Wahlvorschläge fallen.

Monstab: Steffen Jahr (CDU) weiß noch nicht, ob er erneut kandidieren wird. Der 56-Jährige ist seit zwölf Jahren im Amt.

Göllnitz: Für Hans-Jürgen Heitsch (FDP) ist eine erneute Kandidatur nach 46 Jahren als Bürgermeister noch ungewiss. „Da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht“, meint der 76-Jährige.

Göhren: Frank Eichhorn (Feuerwehrverein) ist seit sechs Jahren Bürgermeister und generell nicht abgeneigt. „Ich habe mich noch nicht 100-prozentig entschieden. Es hängt davon ab, ob sich der Feuerwehrverein hinter mich stellt. Vielleicht gibt es einen Fähigeren“, erklärt der 60-Jährige.

Haselbach: Eckhard Gilge (CDU) amtiert seit 12 Jahren als Bürgermeister. Ob er erneut antreten werde oder nicht, dazu wollte sich der 63-Jährige aktuell in keinster Weise äußern.

