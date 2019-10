Großes Abfischen mit Volksfest in Altenburg und Nobitz

Altenburg/Nobitz

Herbstzeit ist Abfischzeit, was in vielen Orten gern mit einem Volksfest verbunden wird. Diese Tradition gibt es seit einigen Jahren auch im Altenburger Land. Am Wochenende waren die Bürger gleich zu zwei Veranstaltungen eingeladen. Am Altenburger Großen Teich ging Sonnabend und Sonntag das siebente Fischgeflüster über die Bühne, und in Nobitz wurde an der Mehrzweckhalle nahe des Badeteichs zum dritten Mal Familien-Fischerfest gefeiert.

Fischgeflüster im Nieselregen am Großen Teich

Dass etwas bevorsteht, konnten aufmerksame Altenburger schon einige Tage beobachten, denn der Große Teich verlor zusehends Wasser. „Jetzt sind noch etwa 15 Prozent drin“, erklärte Stefan Schröer am Sonnabend. Seine Firma, die Fischerei Altenburger Land, zeichnete für das zweitägige Fischgeflüster verantwortlich. Dieses startete am Sonnabendvormittag unter denkbar schlechten Bedingungen, denn es regnete. Doch durch Schauer und Niesel ließen sich offenkundig nur wenige abhalten, denn das Areal am Teich war von Anfang an voller Besucher.

Für viele war das Abfischen das Highlight der Veranstaltung. Dichtgedrängt scharrten sie sich um die Bottiche an der Sortierstrecke, während unten im Wasser ein Teil der rund 15 Helfer noch damit beschäftigt war, ein Netz voller Fische so zu verankern, dass die Tiere mit Keschern herausgeholt werden konnten.

„Ich hoffe auf zwei bis drei Tonnen Karpfen“, sagte Schröer. An sich sei 2019 wegen der hohen Temperaturen kein schlechtes Fischjahr gewesen. Denn die wechselwarmem Tiere fressen dann gut. Doch was für Karpfen gilt, gilt auch für andere Fische, wie die natürlich vorkommenden sogenannten Wildfische, zu denen Rotaugen oder Giebel zählen. Je mehr Wildfisch, desto weniger Karpfen, erläuterte Schröer.

Bis zur drei Tonnen Karpfen wurden in Altenburg aus dem Großen Teich geholt. Quelle: Jörg Reuter

Sorgen um das Sonntagsessen mussten Fischfans aber nicht haben, denn Karpfen zum Verkauf gab es genug. Jedoch keine aus dem Großen Teich, sondern welche aus dem Hälterbecken. Etwa eine Woche müssen Karpfen im klaren Wasser schwimmen, gehältert werden, damit sie den Geschmack ihres Futters verlieren, das sie beim Gründeln auf den Teichboden finden.

Volksfest und Fischessen auch in Nobitz

Rund um das Abfischen konnten sich die Altenburger auch noch auf dem kleinen Flohmarkt vergnügen, Kinder auf dem Karussell Runden drehen lassen oder an den Losbuden das Glück herausfordern. Dazu gab es von süß bis herzhaft zu essen, was das Herz begehrt. Renner war aber natürlich Fisch in zig Varianten.

Zum Rahmenprogramm in Nobitz gehörte auch eine Pilzschau mit fachmännischer Beratung vom Experten. Quelle: Jörg Reuter

Ob im Ofen geräuchert, auf dem Rost gegrillt oder klein geschnitten in der Fischsuppe – auch zum Nobitzer Fischerfest am Sonntag kamen die Gäste schon zur Mittagszeit zuhauf, um eben Fisch zu essen. Diesmal spielte auch das Wetter mit. „Wir sind sehr zufrieden. Es ist 11.30 Uhr – und alles ist bereits voll“, schwärmte TSV-Chef Andreas Vogel. Neben den Sportlern organisieren in Nobitz der Heimatverein Ehrenhain und der Grundschul-Förderverein die Veranstaltung. Mit im Boot ist zudem Jürgen Etzold mit seinem Fischereibetrieb, der nicht nur fürs Kulinarische vom Flossentier verantwortlich war, sondern auch den Nobitzer Badeteich abfischte.

Die Organisatoren des Fischerfestes in Nobitz freuten sich am Sonntag bereits zur Mittagszeit über einen rappelvollen Festplatz. Quelle: Jörg Reuter

Mehr als eine Tonne Karpfen sei nicht herangewachsen. „Und viele Tiere muss ich überwintern lassen, weil sie noch eine Saison fressen müssen für die richtige Größe“, bilanziert Etzold unzufrieden. Die geringe Wassertiefe in diesem Jahr sei der Grund. Und für diese wiederum ist laut dem Bornaer nicht allein die Trockenheit verantwortlich, sondern auch die Regelungen zur Wasserverteilung in Nobitz, die den Badeteich praktisch auslassen.

Von Jörg Reuter