„Großes Handgemenge“ im Schmöllner MusicClub

Schmölln

Es geht in eine trockenere Umgebung: Der Schmöllner Musicclub zieht vom Außengelände hinein in seine Räumlichkeiten – der Herbst ist endgültig angekommen in der Knopfstadt, die Open-Air-Saison vorbei.

Zu Ende ist allerdings damit noch nichts im Musicclub, die Veranstaltungen finden weiterhin statt. In den Räumen des Clubs stehen nun – in den kälteren Tagen – die Events an. In einzigartiger Atmosphäre soll die Musik genossen, die Band erlebt und möglichst ungezwungen gefeiert werden.

„Großes Handgemenge“

Den Start macht an diesem Sonnabend, dem 6. November, die Band „Großes Handgemenge“ – wer den Namen noch nicht kennt, sollte sich davon nicht abschrecken lassen. „Großes Handgemenge“ erzählt in ihrer Musik viele Geschichten. Es geht um das Leben, und da geht es ums Ankommen und Weggehen, um Streit und Liebe, Verschwendung und Suff. Und sie erzählen Geschichten von Freunden, die viel zu früh gegangen sind – in den Liedern von „Großes Handgemenge“ findet sich einiges davon wieder.

„Großes Handgemenge“ ist die neue Band des ehemaligen Cäsar-Sidemans Volkmar Große, die jene Geschichten auf dem bei Grenzton erschienenen Debütalbum „Leben in Zeiten des Wirrwars“, umrahmt von exzessiver Stromgitarrenmusik, so lebendig werden lassen, als geschähen sie gerade in diesem Moment. Mit dabei ist auch Martin Weigel, Gitarre und Keyboard, Hans Tabel mit seiner Gitarre, Christian Schwechheimer am Schlagzeug und eben Volkmar Große mit dem Bass.

Damit am Sonnabend ohne Abstandsregeln und Maskenzwang gefeiert werden kann, gilt mit der aktuellen Thüringer Corona-Verordnung die Anwendung der 2G-Regelung. Bei Eintritt ist daher ein Impf- oder Genesenen-Nachweis sowie ein Ausweis vorzuzeigen. Auch Kontaktdaten werden erfasst. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 21Uhr. Karten können an der Abendkasse oder vorab auf der Homepage, unter www.musicclub-sln.de, gekauft werden.

Von LVZ