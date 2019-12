Großes Interesse an Fachtag zum Thema Sucht im Altenburger Land

Altenburg

Ansturm zur Premiere: Der erste Fachtag Sucht ist auf großes Interesse gestoßen. Unter der Schirmherrschaft von Landrat Uwe Melzer ( CDU) lud der Gemeindepsychiatrische Verbund Altenburger Land am Mittwoch zu sechs Stunden Vorträgen und Diskussionen zum Thema – und etwa 130 Interessierte kamen. Kein Wunder, möchte man meinen. Verzeichnete die Suchtberatungsstelle der gemeinnützigen Horizonte GmbH der evangelischen Lukas-Stiftung doch allein im Vorjahr 457 Klienten zwischen 12 und 76 Jahren im Kreis.

Einblicke in verschiedene Arbeitsgebiete

Im Landschaftssaal des Landratsamtes folgten die Teilnehmer des Fachtags, die vor allem aus den Bereichen Suchthilfe, Sozialarbeit sowie Kinder- und Jugendarbeit kamen, mehreren Vorträgen und tauschten sich anschließend im Lichthof darüber und über ihre Erfahrungen im Umgang und in der Arbeit mit Alkohol-, Drogen- und Spiel- oder Mediensüchtigen sowie deren Angehörigen aus. Den Anfang machteder Amtsarzt des Landkreises, Professor Stefan Dhein,der unter dem Titel „Was ist Sucht?“ Grundzüge der Krankheit skizzierte.

Im Anschluss stellten verschiedene Hilfeeinrichtungen sich und ihre Arbeit vor. Neben der Suchtberatungsstelle der Horizonte gGmbH waren das die Gesellschaft selbst und deren Tagesstätte für Suchtkranke. Bei der Klinik für Psychiatrie der Lukas-Stiftung ging es vornehmlich um die stationäre Entgiftung und die Abläufe in der Tagesklinik 3. Daneben referierte der Chefarzt der Fachklinik Klosterwald über Wesen und Sinn einer Langzeitbehandlung. Außerdem gab ein Streetworker Einblick in die tägliche Arbeit auf und abseits der Straße – und die Selbsthilfegruppen im Landkreis stellten sich vor.

Fachtag wird fortgesetzt, Turnus unklar

„Das Thema Sucht ist ein wichtiges“, sagte Moderator und Horizonte-Leiter Reinhard Strecker in seinem Fazit. Beziehungsaufbau, Personenzentrierung, Vernetzung und Wissen spielten entscheidende Rollen in der Behandlung von Suchtkranken und ihren Angehörigen. „Das Problem ist nicht nur durch ein Hilfesystem in den Griff zu bekommen, sondern ist ein gesamtgesellschaftliches Problem.“

Angesichts des großen Zuspruchs stellte Horizonte-Sozialarbeiterin und Mitorganisatorin Anja Teumer außerdem eine Fortsetzung des Fachtages in Aussicht: In welchem Rhythmus dieser künftig stattfinde, müsse jedoch noch besprochen werden.

Von Thomas Haegeler