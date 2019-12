Großes Weihnachtsmarktfinale in Altenburg

Altenburg

Kurz vor Heiligabend lud am Sonnabend und Sonntag das Team des Parkhotels Altenburg zur ersten Teichweihnacht ein. Gleich gegenüber in der Höhe des Altenburger Inselzoos erwarteten übers Wochenende die Garteneisenbahn des Modellbahnclubs Altenburger Land, Losbuden und Ponyreiten am Großen Teich die Besucher. Und die ließen sich auch nicht lange bitten: Viele Skatstädter schauten zudem beim Krippenspiel der Kirchgemeinde Gößnitz oder bei den Trommlern von Como Vento vorbei.

Zum Abschluss dicht an dicht

Über mangelndes Interesse braucht sich zeitgleich auch der Weihnachtsmarkt auf dem Altenburger Markt nicht beschweren. Kurz vor Schluss wurde auch dort noch einmal gesellig mit Glühwein und Punsch angestoßen und wurden zum Kinderprogramm am Nachmittag oder den Konzerten am Abend süße und herzhafte Leckereien von den Ständen probiert. Am Sonntagabend zum Finale mit dem Gospelchor Colours of Soul ging dann kaum noch eine Nadel zu Boden. Dicht an dicht stimmten sich die Altenburger auf das Fest ein und genossen ein letztes Mal für dieses Jahr die vorweihnachtliche Atmosphäre.

Von Jörg Reuter