Meuselwitz

Mittlerweile erobert sich die Natur Stück für Stück den Grottenteich im Meuselwitzer Seckendorff-Park zurück. Unter anderem aufgrund der lang anhaltenden Dürre ist der Teich seit einigen Wochen komplett ausgetrocknet, weil aufgrund niedrigster Pegelstände die sonst für Wasser sorgenden Zuflüsse restlos versiegt sind (die OVZ berichtete). Wo sonst das Wasser steht, sprießt mittlerweile munter das Grün aus dem Boden. Das bei den jährlichen Stadtfesten so beliebte öffentliche Angeln am Grottenteich wurde vom örtlichen Anglerverein wie schon im Vorjahr abgesagt. Denn wo kein Wasser ist, da sind bekanntlich auch keine Fische.

EU-Richtlinie macht es kompliziert

Wie es nun mit dem Grottenteich und den anderen im Jahr 1724 von Heinrich von Seckendorff angelegten und unter Denkmalschutz stehenden Teichen nebst künstlichen Zuflüssen weitergeht, vermag man im Rathaus nicht genau zu sagen. Denn maßgeblichen Anteil daran, dass aus der Schnauder ausreichend Wasser durch das System fließt, hat das zentrale Schnauderwehr. „Aber das ist in die Jahre gekommen und aufgrund seines Alters auch verschlissen und undicht. Hier müsste grundlegend etwas gemacht werden“, sagt die im Meuselwitzer Bauamt für Gewässer zuständige Mitarbeiterin, Kathrin Seifert.

Zwar hat man bereits versucht, die undichte Stelle mit Sandsäcken abzudichten – genutzt hat dies freilich nicht viel. Eine grundhafte Reparatur des Wehres in seiner jetzigen Bauart würde die Stadt auch nie von der unteren Wasserbehörde des Landratsamtes genehmigt bekommen. Denn die mittlere Schnauder fällt als so genanntes Schwerpunktgewässer unter die von der Europäischen Union im Jahr 2000 erlassene Wasserrahmenrichtlinie, die knallhart vorschreibt, wie Flussläufe wieder durchlässig gemacht und renaturiert werden müssen. „Was auch heißt, dass sämtliche Querbauwerke, wie es nun einmal Wehre darstellen, so werden müssen, dass diese Durchlässigkeit wieder gegeben ist, oder sogar ganz wegmüssen“, ergänzt der Meuselwitzer Bürgermeister Udo Pick (BfM). Derzeit sei man in Abstimmung mit der zuständigen Behörde im Landratsamt dabei, eine Lösung der Aufgabe zu suchen. „Aber hier ist noch völlig offen, was wann gemacht wird, und was das kostet“, so das Stadtoberhaupt weiter.

„Keine Schnellschüsse“

Dabei setzt die EU-Richtlinie einen klaren Zeitplan, in dem diese Umbauten realisiert sein sollten. Im konkreten Fall muss alles bis 2021 realisiert sein. „Wir sind schon interessiert, alles innerhalb der gesetzten Fristen abzuarbeiten. Aber wenn es nicht zu stemmen ist, dann gibt es auch noch die Möglichkeit einer Fristverlängerung“, sagt Pick.

Auf keinen Fall aber will man hier auf Zeit spielen. „Uns liegt ja auch sehr viel am Erhalt des denkmalgeschützten Kanals und Teichsystems“, betont Pick. Schon von existenzieller Bedeutung sei dabei auch der Mühlteich, der immer mit Wasser gefüllt sein muss. „Denn das erzeugt einen natürlichen Gegendruck. Ist der weg, werden angrenzende Straßen und Wege instabil und drohen abzurutschen“, weiß Pick.

„Schnellschüsse bringen hier aber nichts, sondern das gesamte Thema ist derartig komplex, dass hier ein Rädchen ins andere greifen muss. Zudem gibt es für die Arbeiten Fördermittel“, umschreibt es Kathrin Seifert.

Schnauder allgemein in schlechtem Zustand

Einige Projekte an der mittleren Schnauder wurden in der ersten Phase der EU-Verordnung bereits umgesetzt. Die Wehre in Brossen und Wintersdorf sind baulich an die neuen Anforderungen angepasst. Dass dies nur ein Anfang ist, weiß man auch im Rathaus. Denn ökologisch wird der Zustand der Schnauder noch als schlecht beschrieben. Diese Erkenntnis wurde unter anderem durch ein regelmäßiges Beproben des Wassers gewonnen. „Aber auch die früher vorgenommenen Flussbegradigungen des einst mäandernden Flusses sind ein Grund, der sich auch in einem unzureichenden Fischbestand sowie einer allgemein mäßig entwickelten Fauna und Flora zeigt“, zitiert Kathrin Seifert aus dem Zustandsbericht.

Von Jörg Wolf