Gründer des legendären Bockaer Bulldog- und Schleppertreffens verstorben

Windischleuba/Bocka

Wolfgang Berger, Begründer des Bockaer Bulldog- und Schleppertreffens, ist am 27. September im Alter von 70 Jahren verstorben. Dem Baustoffhändler und Lanz Bulldog Liebhaber war es eine Herzensangelegenheit, das Interesse für historische Landtechnik wachzuhalten. Sein 1997 initiiertes Treckertreffen entwickelte sich in 23 Jahren zur zweitgrößten Veranstaltung ihrer Art im Osten Deutschlands, wuchsen die Teilnehmerzahlen von 17 auf 450 an und strömten Massen zum Bergerschen Hof.

Große Leidenschaft historische Zugmaschinen

Gemeinsam mit seiner Familie ließ sich Wolfgang Berger immer neue Besonderheiten für Liebhaber historischer Zugmaschinen einfallen. Sein Anspruch war, dass die Technik auch funktionierte, ob Dampftraktoren, Dreschmaschine oder Dampfpflüge. Im Laufe der Jahre überließ er die Organisation der Treffen Schwiegersohn Mike und betätigte sich als Graue Eminenz im Hintergrund.

Ein ,geht nicht‘ gab es nicht bei ihm

René Friedemann vom Altenburger Ratskeller war 25 Jahre lang Geschäftspartner von Wolfgang Berger und kannte ihn als Macher. „Er hat immer positiv gedacht. Ein ,geht nicht‘ gab es nicht bei ihm. Wir müssen das jetzt erst mal verarbeiten.“ Ob Treckertreffen und Veranstaltungen im einstigen Kuhstall fortgeführt werden, ist zurzeit offen.

Von Dana Weber