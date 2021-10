Altenburg

Ilona Jurk, eine der beiden Kreisvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, hat deutliche Kritik am Auftreten und an Äußerungen von Bodo Ramelow (Linke) bei dessen Teilnahme am OVZ-Talk kürzlich im Goldenen Pflug geübt. Dabei bezog sie sich insbesondere auf Ramelows Aufzählung der Fördersummen in Millionenhöhe für verschiedene Projekte. Dabei „fühlte ich mich wie der arme Ossi, der dem reichen West-Onkel dankbar sein müsse für seine Wohltaten. Eine bessere Infrastrukturpolitik, die gleichzeitig Hilfe zur Selbsthilfe bietet, halte ich für würdevoller“, sagte Jurk.

„Jena und Gera haben gemauert“

Ebenso kritisierte sie, dass „Ramelow in jeder Beziehung sehr bestimmt und bestimmend auftritt und damit nicht jeden ermutigt, Fragen zu stellen“. Das zeigte sich insbesondere bei seiner Haltung zu den Berufsschulen. Die Landkreise und damit die Landräte hätten, was die Berufsschulnetzplanung betrifft, ihre Hausaufgaben gemacht, einschließlich Standortplanung. „Gemauert haben Gera und Jena. Die mussten nur die Füße stillhalten und erklären, dass sie die Stellungnahme der Landräte so nicht mittragen können. So viel zu der Aufforderung: Einigt Euch in eurer Bildungsregion.“ Jurk nahm damit Bezug auf Ramelows Einschätzung, dass sich die Landräte und Oberbürgermeister beim Berufsschulnetzplan geeinigt hätten und dazu zwei Jahre Zeit hatten.

Bei einem OVZ-Forum im Goldenen Pflug hatte sich Bodo Ramelow (Mitte) den Fragen von Chefredakteurin Hannah Suppa (l.) und Korrespondent Kai Kollenberg (r.) gestellt. Quelle: Mario Jahn

Nicht einverstanden zeigt sich die Grünen-Sprecherin damit, dass der Ministerpräsident den Altenburger Berufsschulen Unwirtschaftlichkeit wegen zu geringer Klassengrößen bescheinige. „Da beißt sich doch die Katze in den Schwanz“, sagte sie. Über Jahre hinweg seien diese Berufsschulen von oben herab bis an die Grenze ihrer Existenzfähigkeit zusammengeschrumpft worden. „Wie viele Ausbildungsrichtungen mussten weggegeben werden?“, fragt sie und erinnert daran, dass die Skatstadt vor der Wende vier akademische Einrichtungen hatte. „Davon ist keine einzige übrig geblieben. Und jetzt will man uns noch die Berufsschulen dezimieren. Damit konterkariert Herr Ramelow seine eigene Politik und wird für mich unglaubwürdig.“

„Bildungspolitik ist eine Katastrophe“

Wenn Ramelow kein kritisches Wort auf seinen Minister Holter kommen lassen will, „dann soll er sich mal bei den Schulleitern und Lehrern umhören. Aus diesen Kreisen wählen nur noch ganz Überzeugte links, weil alle anderen die Thüringer Bildungspolitik schlechthin für eine Katastrophe halten“, erklärte die Grünen-Politikerin.

Ramelow führt in Thüringen eine Minderheitsregierung an, bestehend aus Linkspartei, SPD und Grünen. Zumindest an der Basis zeigt diese Koalition nach Jurks Kritik deutliche Risse.

Von Jens Rosenkranz