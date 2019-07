Altenburg

Der Weg zur Installation von Videokameras am Altenburger Teehaus ist geebnet. Wie die Stadtverwaltung auf OVZ-Nachfrage mitteilte, gab der Thüringer Landesdatenschutzbeauftragte Lutz Hasse jüngst grünes Licht für die Überwachung des von Vandalismus stark gebeutelten Gebäudekomplexes im Schlosspark. „Es gab die Auskunft, dass das Vorhaben generell machbar ist“, fasste Rathaussprecher Christian Bettels Hasses Prüfergebnis zusammen. „Das einzige, was er wünscht, ist eine Verhältnismäßigkeitsprüfung.“

Verwaltung sieht Verhältnismäßigkeit gegeben

Dem Wunsch kommt die Stadtverwaltung nach und wird die Prüfung der Verhältnismäßigkeit laut Bettels selbst übernehmen. „Nach der Ersteinschätzung gehen wir davon aus, dass wir uns für eine Installation aussprechen werden“, erklärte Bettels. Hauptgrund dafür: Alle anderen Alternativen, wie regelmäßiges Bestreifen des Geländes, erscheinen unrealistisch. Bleibt die Stadt auch bei der endgültigen Einschätzung dabei, wonach es aussieht, geht es an den Kauf der Technik. Mindestens zwei Kameras sollen angebracht werden.

Mehr steht aber noch nicht fest. So ist noch unklar, wo genau die Kameras hinkommen, ob aufgezeichnet oder übertragen wird und wenn ja, wie lange die Aufnahmen gespeichert werden. Bezüglich der technischen Details werde sich die Stadt vor dem Kauf „von Experten beraten lassen“, erklärte Bettels. Auch der Zeithorizont müsse noch präzisiert werden. „Ich hoffe, dass das im Laufe des Jahres passiert.“

Keine heimliche Überwachung

Fest steht hingegen, was passiert, sobald die Kameras hängen. „Wenn sie installiert sind, muss mit einer entsprechenden Beschilderung darauf hingewiesen werden“, so Bettels. Demnach könne auf den Warnschildern „Videoüberwachter Bereich“, „Dieser Bereich wird videoüberwacht“ oder Ähnliches stehen. „Niemand wird klammheimlich überwacht.“

Ein genauer Zeitplan für die Installation hängt jedoch auch am Stadtrat. Denn Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) hatte im März dieses Jahres angekündigt, die Überwachung mit dem Gremium beraten zu wollen und sie von ihm absegnen zu lassen. Das können die Volksvertreter frühestens zur nächsten Sitzung am 12. September und dann erst wieder am 14. November. Eine Mehrheit gilt jedoch als sicher.

Förderverein freut sich und steuert Geld bei

Das liegt letztlich auch an der Häufigkeit, mit der das Teehaus Schauplatz von Vandalismus wurde. Allein in den vergangenen anderthalb Jahren wurde das 2012 wiedereröffnete Kleinod im Schlosspark mehr als ein halbes Dutzend Mal zur Zielscheibe blinder Zerstörungswut. Mal wurde es mit Graffiti beschmiert, mal wurden Pflanzen aus den umliegenden Beeten gerissen, dann Lampen gestohlen oder es wurde versucht, ein Schmuckgitter aus der Verankerung zu reißen.

„Wir freuen uns“, sagte der Vorsitzende des Teehaus-Fördervereins, Frank Hammerschmidt, zum grünen Licht für die Kameras. Zwar werde der Vandalismus dadurch nicht zu 100 Prozent verhindert, aber „sie werden abschreckend wirken.“ Zudem übernehme der Förderverein einen Teil der etwa 15 000 Euro Gesamtkosten für die Überwachungsanlage, die er im Frühjahr selbst gefordert hatte. „Wenn die genaue Summe bekannt ist, legen wir noch einmal richtig los mit Spenden sammeln“, so Hammerschmidt weiter. Bislang habe man bereits einen vierstelligen Betrag gesammelt.

Von Thomas Haegeler