Wintersdorf/Altenburg/Schmölln

Am Sonnabend hatten sie ihren Festtag, am Montag sitzen sie das erste Mal im Unterricht: Für 390 Abc-Schützen im Altenburger Land beginnt die Schulzeit. Dabei gaben sich die Lehrerteams und Eltern am Wochenende alle Mühe, den Kleinen einen großen Tag zu bereiten, wenn auch pandemiebedingt gestaffelt.

Der Schulanfang der Kleinen ist – wie hier an der Grundschule Wintersdorf – immer auch ein großer Tag für die Eltern. Quelle: Mario Jahn

So wurden die 26 neuen Erstklässler an der Grundschule Wintersdorf in zwei Durchgängen auf dem Schulhof begrüßt, Klassenlehrerin Julia Schwarz nahm sie in Empfang. Die Zuckertüten erhielten sie dann einzeln im Kreise der Familien.

So verteilen sich die Abc-Schützen auf die Schulen im Altenburger Land In den Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land sehen die Schulanfängerzahlen im Schuljahr 2021/22 wie folgt aus: Grundschulen Altkirchen: 21 Gößnitz: 58, Schulteil Ponitz: 10 Großstechau: 30 Langenleuba-Niederhain: 18 Lucka: 20 Meuselwitz: 45 Nobitz: 21 Posa: 18 Rositz: 23 Schmölln: 72 Thonhausen: 23 Windischleuba: 33 Wintersdorf: 26 Förderzentren Altenburg „Erich Kästner“: 4 Schmölln: 3 Regenbogenschule Altenburg: 8

Die meisten Einschulungen verbucht die Grundschule „Am Finkenweg“ in Schmölln mit 72, teilte das Landratsamt mit. Erstklässlerinnen und Erstklässler gibt es zudem an den Förderzentren Schmölln, Erich Kästner und Regenbogenschule.

Von Kay Würker