Grundsteinlegung für Schul-Mensa am Altenburger Spalatin-Gymnasium

Altenburg

Am Freitag war er endlich da – der lang ersehnte, historische Moment. Endlich wurde Realität, worauf Lehrer, Eltern und Schüler solange gehofft haben – der Grundstein der neuen Schul-Mensa am Christlichen Spalatin-Gymnasium in Altenburg wurde gelegt. „Noch vor zehn Jahren hätten wir uns diesen Moment nicht einmal vorstellen können, nun ist er endlich da“, sagt Schulleiterin Birgit Kriesche sichtbar glücklich. Mit von der Partie sind Marco Eberl, Vorstandsvorsitzender der evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland, und David Kirschner, Schulsprecher des Gymnasiums.

Symbolisch wurde gemeinschaftlich eine mit allerlei kleinen Schätzen gefüllte Hülse vergraben. Inhalt derer sind die gestrige Ausgabe der Osterländer Volkszeitung, ein Jahrbuch, ein Infoheft, ein Flyer der Schulstiftung sowie – aus gegebenem Anlass – ein Corona-Selbsttest und ein Mund-Nasen-Schutz. Ebenso ihren Weg in die Hülse gefunden haben eine Engelsfigur, welche von Schülern beschriftet wurde. Mit Ängsten während der Pandemie und Wünschen für danach. Auch eine Taube mit dem Segen der Superintendentin findet sich in der Hülse wieder, sowie ein Anschreiben des Fördervereins, einige Münzen, ein Segenslicht aus Ton und das Schuljahresmotto.

Vorstandsvorsitzender Marco Eberl von der evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland, Schulsprecher David Kirchner sowie Schulleiterin Birgit Kriesche​ legen den Grundstein für die neue Schul-Mensa am Spalatin-Gymnasium Altenburg. Quelle: Mario Jahn

„Ich selbst habe jahrelang in einer viel zu kleinen Mensa gespeist und wünsche nun einer neuen Generation von Spalatinern viel Freude mit der neuen Schulmensa“, sagt David Kirschner.

Geldgeber sind unter anderem das Land Thüringen mit 1,4 Millionen Euro, die evangelische Kirche Thüringen mit 450 000 Euro und der Kirchenkreis mit 60 000 Euro.

Die Mensa wird barrierefrei sein und sowohl als Speiseraum als auch als Multifunktionsgebäude fungieren. „Die Halle wird auch für Veranstaltungen, zum Beispiel für Konzerte, genutzt werden“, so die Schulleiterin. Die energetische Versorgung wird mittels Photovoltaikanlagen und somit aus erneuerbaren Energien betrieben.

Die geplante Fertigstellung soll Ende dieses Jahres erfolgen.

Von Mary Anne Härtling