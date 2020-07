Grundsteinlegung in der Grundschule Nobitz

Altenburg

Kleiner Festakt am Dienstag auf der Baustelle der Grundschule Nobitz: Für den Neubau des Großprojektes wurde der Grundstein gelegt. Altenburgs Landrat Uwe Melzer und Schulleiterin Marion Hilgert versenkten dafür gemeinsam eine entsprechende Kupferhülse im Rohbau des neuen Hauses. Die Bauarbeiten an der Grundschule gehen derweil weiter zügig voran und liegen zeitlich im vorgegebenen Rahmen. „Wir möchten, dass die Bedingungen für die Schüler und Pädagogen hier alsbald zufriedenstellend sind“, erklärte Landrat Melzer.

Mit den Arbeiten an der Grundschule Nobitz, der derzeit größten Schulbaumaßnahme des Landkreises, wurde planmäßig am 4. November vergangenen Jahres begonnen. Für fast 4,9 Millionen Euro, die das Altenburger Land mit etwa 1,35 Millionen Euro und der Freistaat Thüringen mit 3,54 Millionen Euro finanzieren, wird der alte Schulkomplex komplett umgestaltet. Aus den bisher drei Gebäuden wird ein neuer Schulkomplex, bestehend aus dem sanierten Haus 3, in das Lehrerzimmer und Verwaltung einziehen werden, und dem eigentlichen Schulneubau mit den Klassenräumen, sanitären Anlagen sowie einem Aufzug zur Sicherung der Barrierefreiheit.

Von OVZ