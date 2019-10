Grundstücksstreit gerät in Wilchwitz außer Kontrolle

Altenburg Einsatzgeschehen - Grundstücksstreit gerät in Wilchwitz außer Kontrolle Gleich drei Mal musste die Polizei am Samstag nach Wilchwitz ausrücken. Dort waren zwei Familien wegen eines Grundstücks aneinander geraten, am Ende flogen sogar die Fäuste.

Handfeste Streitigkeiten haben die Polizei am Samstag in Wilchwitz in Atem gehalten. (Symbolbild) Quelle: dpa