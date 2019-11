Günstig ins Hotel: „Urlaub in deiner Stadt“ bietet Erlebnisse im Altenburger Land

Altenburg

Die Jagd auf die begehrten Zimmer geht wieder los. Bereits zum zweiten Malnimmt das Altenburger Land an der Aktion „Urlaub in deiner Stadt“ teil. Neben Dresden, Meißen und der Sächsischen Schweiz werden kostengünstige Unterkünfte in Hotels in Bautzen, Görlitz, Gera, Jena, Neuhausen, Plauen, Chemnitz, Meerane, Zwickau, Wittenberg, Leipzig und dem Altenburger Land angeboten, teilt die Tourismusinformation (TI) Altenburger Land mit.

„Einwohner, die im Postleitzahlgebiet 0 wohnen, können zu Konditionen ab 29 Euro pro Person und Nacht und damit unter dem regulären Preis in einem der ausgewählten Hotels übernachten“, schildert TI-Sprecherin Sandra Adam. Ziel der Aktion sei die Steigerung des Bekanntheitsgrades bei einer neuen Zielgruppe. Teilnahmeberechtigt sind alle Hotels mit mindestens 3-Sterne-Klassifizierung oder vergleichbarer Ausstattung. Fürs Altenburger Land beteiligen sich das Hotel am Rossplan, die Hotel-Pension Treppengasse und das Bellevue in Schmölln.

Frühstück und oft auch Wellness sind inklusive

Bei jeder gebuchten Übernachtung sind das Frühstück und ein Willkommensdrink bei Anreise inklusive. In den meisten Hotels sei zudem die Nutzung des Wellnessbereiches kostenfrei. „Abgerundet wird die Aktion von verschiedenen Zwei-für-Eins-Angeboten, mit denen zusätzlich gespart werden kann“, sagt Adam. Die Altenburger Tourismus GmbH, die Farbküche, die Flugwelt Altenburg-Nobitz, das Labyrinthehaus, das Museum Burg Posterstein und der Senfladen beteiligen sich mit entsprechenden Angeboten im Altenburger Land.

Die Aktion läuft vom 13. Januar bis 1. März 2020. Buchungen für „Urlaub in Deiner Stadt“ sind aber bereits ab 21. November 2019 möglich. „Das Zimmer-Angebot ist limitiert, schnell sein lohnt sich. In den letzten Jahren war die Nachfrage nach den Zimmern so groß, dass diese innerhalb kürzester Zeit vergriffen waren.“ „Die Aktion bietet auch das ideale (Weihnachts-)Geschenk für Familie oder Freunde“, so Lisa Piller, Leiterin der Tourismusinformation Altenburger Land.

Buchungen sind online unter www.urlaubindeinerstadt.de, telefonisch unter (0800) 10 22 444 oder direkt in der Tourismusinformation am Markt 10 in Altenburg möglich.

Von OVZ