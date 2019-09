Gutachten zum Wohnpark ist richtig, kommt aber zu spät

Altenburg

Wie heißt es doch so schön: Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Dass der Wohnpark Lindenau nun doch noch kippen könnte, kommt überraschend und wäre dramatisch. Schließlich hat die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) Altenburg dafür schon einiges an Geld investiert, was dann futsch wäre. Gleiches gilt für Tage voller Arbeit für Stadtverwaltung und Aufsichtsbehörden und -gremien. Das mit Abstand Bitterste aber wäre, dass dann für nichts und wieder nichts eine 25 Jahre gewachsene Grünfläche hinter dem Kaufland-Südost verschwunden wäre.

Noch bitterer wäre es freilich, wenn sich die SWG an dem Großprojekt verheben und dadurch in finanzielle Schieflage geraten würde. Ein Szenario, das es um jeden Preis zu vermeiden gilt. Deshalb ist das unabhängige Gutachten zur Machbarkeit das einzig Richtige. Aber eigentlich sollten derlei Dinge am Anfang einer Planung stehen. Dass dem nicht so war, nährt die Kritik an dem Vorhaben und erklärt auch einige Fehler. Die Eile, mit der es einst vorangetrieben wurde, erklärt es freilich nicht.

Allerdings ist SWG-Chef Lutz Schneevoigt gut beraten, wenn er jetzt transparent und offensiv mit Problemen und Zweifeln umgeht und damit zugleich zeigt, welchen Einfluss Stadtrat und Aufsichtsrat doch haben können. Netter Nebeneffekt: Er entlarvt die Aussagen zu geringeren Kosten seines Vorgängers Michael Rüger als süßsauren Beruhigungsdrops. Denn im Wissen um 25 Millionen Euro hätten die Volksvertreter schon vorher die Reißleine gezogen. Kommt der Wohnpark nun doch noch, auch gut. Schließlich braucht Altenburg modernen Neubau-Wohnraum. Aber eben nicht um jeden Preis.

Von Thomas Haegeler