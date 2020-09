Gute Aussichten für Meuselwitzer 400-Meter-Tartanbahn und Wasserwand

Meuselwitz

Langen Vorlauf hat es gebraucht, nun sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden: Wenn der Meuselwitzer Bauausschuss am Donnerstagabend zu seiner nächsten Sitzung zusammentritt, stehen gleich zwei größere Vorhaben zur Entscheidung an.

Zum einen wollen die Mitglieder die lang erwartete Reparatur der Wasserwand vor dem Rathaus auf den Weg bringen und diese nach Jahren des Stillstands wieder in Betrieb bringen (OVZ berichtete). Die Kosten für das Vorhaben seien im Haushalt eingestellt, teilt Vize-Bürgermeister Klaus-Peter Liefländer auf Anfrage mit. „Im Zuge der Ausschreibung ist ein Angebot eingegangen, rund 10 500 Euro wird das Vorhaben kosten.“ Die Bauarbeiten seien denkbar umfangreich, sollten jedoch noch in diesem Jahr starten.

Zum anderen steht die Vergabe von Planungsleistungen für die Reparatur der Tartanbahn auf der Sportanlage Penkwitzer Weg auf dem Programm. Die einzige 400-Meter-Bahn des Kreises weist seit geraumer Zeit Risse auf und ist derzeit nicht mehr wettkampftauglich. Ein Umstand, der für teils erhebliche Probleme im lokalen und landkreisweiten Sport sorgte, wie Kreissportbund-Geschäftsführer Ulf Schnerrer weiß. „Höherklassige Wettkämpfe waren so nicht möglich. Ebenso hat sich die Situation auf den Schulsport, aber auch auf das Training der Leichtathleten des FSV und des LV Meuselwitz ausgewirkt.“ Entsprechend klopfte der KSB auch mit Nachdruck beim zuständigen Ministerium an, trommelte für eine zügige Sanierung.

Förderung für Tartanbahn ist gesichert

Doch lange blieb unklar, ob und wann diese angegangen werden kann. Ein Knackpunkt dabei: Die erhoffte 40-prozentige Förderung für das insgesamt rund 178 000 Euro teure Projekt. Diese sei inzwischen bewilligt, so Klaus-Peter Liefländer, rund 71 000 Euro stünden so bereit. Zunächst würden jedoch 20 000 Euro für die nötigen Planungsleistungen fällig. Diese sollen stufenweise vergeben werden, so der Rathaus-Stadtchef. „Zeitgleich wird auch noch einmal ein Schadensgutachten erstellt, um das Ausmaß der nötigen Reparaturen zu erfassen“, kündigt er an. Erfahrungsgemäß seien derlei Verfahren zeitaufwendig, er rechne im optimalen Fall mit einer Vergabe der Bauleistungen im Frühjahr 2021, so Liefländer weiter.

Wie üblich, sind zur Ausschusssitzung daneben auch wieder Informationen von Seiten der Verwaltung geplant, auch eine Einwohnerfragestunde steht wieder auf dem Programm. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Orangerie.

Von Bastian Fischer