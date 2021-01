Gute Nachricht für Lesehungrige: Altenburger Bibliothek startet Vor-Ort-Ausleihe

Altenburg

Nun startet auch die Altenburger Stadtbibliothek ein neues Angebot für Lesehungrige in Corona-Zeiten. Nachdem, wie berichtet, die Einrichtungen in Schmölln und Lucka die Vorreiterrolle übernahmen und zu Wochenbeginn sogenannte Bücherfenster eröffneten, zieht Altenburg nun nach. Ab Montag, den 18. Januar, werde ein Abholservice eingerichtet, bei dem Bücher, Spiele und andere Medien ausgeliehen werden können. Möglich wird diese Neuerung durch eine neue Abhol-Option in der aktuellen Thüringer Verordnung zur Corona-Eindämmung.

Konkrete Bestellungen können ab sofort per E-Mail an die Adresse bibliothek@stadt-altenburg.de oder montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 15 Uhr telefonisch unter der Nummer 03447 315058 abgegeben werden, teilte am Freitag die Stadtverwaltung Altenburg mit.

Bibliotheks-Team stellt Überraschungspakete zusammen

Wer unsicher ist, was der skatstädtische Büchertempel an literarischen und multimedialen Erquicklichkeiten zu bieten hat, kann sich Ideen und Anregungen über den Online-Katalog „opac“ holen, zu finden auf der Internetseite der Stadtbibliothek unter www.stadtbibliothek-altenburg.de. Wer keinen konkreten Wunsch hat, für den stellt das Bibliotheks-Team auch gern ein Überraschungspaket nach den Interessen der Leserinnen und Leser zusammen, ermuntert die Stadtverwaltung.

Die Bibliothekarinnen vereinbaren dann mit jedem Nutzer einen individuellen Abholtermin, an dem die Medien im Vorraum der Bibliothek in der Lindenaustraße 14 abgeholt werden können. So soll gewährleistet werden, dass sich die Bücherwürmer und Leseratten nicht im Gebäude begegnen. Es wird daher darum gebeten, den Termin einzuhalten. Besucher sind außerdem angehalten, genau auf die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu achten. Die Rückgabe von Medien könne über eine Medienbox im Eingangsbereich der Bibliothek erfolgen.

Digitale „ Onleihe “ bleibt erhalten

Darüber hinaus steht weiterhin die Thüringer Online-Bibliothek „Thuebibnet“ – kurz „ Onleihe“ – jederzeit für Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung. Unter www.thuebibnet.de ist diese rund um die Uhr nutzbar und bietet Zugang zu tausenden Hörbüchern, Tageszeitungen und Magazinen sowie Musik und Filmen in Hülle und Fülle. Die gewünschten Medien können einfach und kostenlos heruntergeladen werden. Viele der digitalen Medien sind auch auf mobilen Endgeräten nutzbar. So lassen sich E-Books zum Beispiel auf dem E-Book-Reader oder per App über das Tablet oder Smartphone lesen.

Und wenn die Jahresgebühr fällig ist, können die Mitarbeiter der Stadtbibliothek ebenfalls weiterhelfen. Dann genüge ein Anruf oder eine Mail.

Von LVZ