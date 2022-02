Meuselwitz/Schmölln

Es wirkte fast, als wolle man in Meuselwitz ein Zeichen setzen gegen die derzeitigen Nachrichten über das dortige Gymnasium. Eltern und Schüler standen am Freitag Schlange vor dem Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium. Es war „Tag der offenen Tür“ und das Interesse an der Schule, mit dem Blick auf die Schlange, aber da. Für zusätzliche Wartezeit sorgte zudem die Einlasskontrolle – Zugang gab es nur mit 3G-Nachweis.

Für Schulleiterin Monika Fuchs sind Aktionen wie am Freitag wichtig: „Wir wollen öffentlich zeigen, was für eine sehr gute Arbeit hier gemacht wird“, sagt sie und betont, diese Arbeit käme von allen Seiten: Lehrern, Schüler und Schülerinnen, Eltern und auch dem Förderverein. Die hatten, Ende Januar, dafür gesorgt, rund 9500 Unterschriften zu sammeln und diese an Landrat Uwe Melzer (CDU) übergeben. Eine Online-Petition gibt es zudem noch. Der Grund: Das Meuselwitzer Gymnasium ist, mit rund 300 Schülern, ein Thema für den Schulnetzplan (die OVZ berichtete).

Seitens des Bildungsministeriums gibt es die Vorstellung, Meuselwitz zur Filiale eines anderen Gymnasiums im Landkreis zu machen, unter anderem stand dabei das Schmöllner Roman-Herzog-Gymnasium im Raum. Auch von einem eigenen Campus oder Sprengel war die Rede, denn die Schule hat nicht in jedem Jahrgang die Schülerzahlen zur geforderten Zweizügigkeit. Schulleiterin Monika Fuchs sagt aber, es fehle für so eine Lösung unter anderem bisher ein konkreter Plan mit allen Rahmenbedingungen. Offen sei man in Meuselwitz für konstruktive Diskurse jedoch immer, so Fuchs. Und sie sagt auch, man habe versprochen, den Standort Meuselwitz zu erhalten.

Hugo und Ben (r.) schauten sich am Freitag das Meuselwitzer Gymnasium genau an. Quelle: Vanessa Gregor

Meuselwitzer geben Gymnasium Rückhalt

Rückhalt für das Gymnasium findet sich unter den Eltern, die sich am Freitag die Schule anschauten. Die Meuselwitzerin Yvonne Blume ist mit Sohn Ben gekommen. „Der Standort ist uns sehr wichtig“, sagt sie. „Ich sehe den Weg nach Schmölln so noch nicht“, erklärt sie und hofft, dass es nicht zu großen Änderungen kommt. „Das wäre traurig für Meuselwitz.“ Aber, sagt sie auch, bei älteren Schülern sei eine Fahrt nach Schmölln vielleicht noch machbar.

Die Botschaft aus Meuselwitz ist klar. Quelle: Mario Jahn

Zukunft ist Thema

„Das Thema Schmölln wurde bei uns schon diskutiert“, sagt Sebastian Heinemann, der sich am Freitag einen Eindruck vom Sportunterricht machte. Seine Tochter wolle aber von der Grundschule ans Meuselwitzer Gymnasium wechseln. Außerdem, so Heinemann, wisse man sowieso nicht, wie es nach der zehnten Klasse aussieht. Die Kinder seien dann schließlich älter. Bis dahin sei die Sache noch nicht sehr relevant. Dennoch sagt Heinemann: „Eine Schule außerhalb von Meuselwitz kommt für uns nicht in Frage.“

Monika Fuchs wirkt optimistisch. Die Schnuppernachmittage im Februar wären gut gelaufen. Auch am Freitag brummt es im Gebäude und die Klassenzimmer sind – so weit es die Corona-Regeln erlauben – gefüllt: Ob Exkurs in Russisch, ein Musikbeitrag vom Chor oder der Besuch im Computerraum, künftige Schüler stecken überall. Wie viele davon nach dem Sommer aber tatsächlich ans Gymnasium kommen, wisse man erst nach den Anmeldewochen, sagt Fuchs.

Roman-Herzog-Gymnasium in Schmölln zeigte sich am Samstag

Am Samstag konnten sich die Schmöllner Schüler und Eltern einen Eindruck vom dortigen Roman-Herzog-Gymnasium machen. Auch hier war es Zeit für den „Tag der offenen Tür“. Anders als in Meuselwitz ging es aber mit Voranmeldung durch die Schule. Das Interesse daran sei sehr gut, so Schulleiterin Martina Pleuse am Samstag, die künftige Schüler schon am Eingang begrüßte. Auf Meuselwitz angesprochen erklärt Pleuse, es sei in Schmölln kein Thema. Und sie bestätigt, was schon Monika Fuchs zum Thema Filiale sagte: „Wie diese Möglichkeiten aussehen würden, ist einfach noch sehr unklar.“

Auch in Schmölln zeigte sich am Samstag eine Bandbreite der angebotenen Fächer. In den Klassenräumen gab es unter anderen Einblick in den Physikunterricht, einen Exkurs in die Geschichte und die Arbeiten aus dem Deutschunterricht zu sehen.

Gymnasien in Schmölln und Meuselwitz stellen sich den neuen SchülerInnen vor Quelle: Vanessa Gregor

Unterwegs im Gebäude war auch Collin Michalski mit seiner Mutter Bianca. Er möchte im Herbst vielleicht an das Gymnasium wechseln, sagt er. Zusammen mit seiner Mutter schaute er sich die Räume und die angebotenen Fächer genau an. Die Entscheidung, welche Schule es werden, liege auch mit in den Händen ihres Sohnes, so Mutter Bianca Michalski. Sie weiß von die Nachrichten um Meuselwitz, die seien aber für ihre Entscheidung in Schmölln „völlig irrelevant“, sagt sie.

Die Regelschulen und Gymnasien im Überblick: Anmeldezeiten und Kontakte Ab 7. März werden Nägel mit Köpfen gemacht: Für die Viertklässler im Altenburger Land laufen die Anmeldungen fürs kommende Schuljahr an den weiterführenden Schulen. Mitzubringen ist das Anmeldeformular, unterschrieben von beiden Sorgeberechtigten. Bei getrennt lebenden Eltern ist ein amtlicher Nachweis der Sorgeberechtigung vorzulegen. Außerdem wird das jüngste Halbjahreszeugnis des Kindes benötigt. Die Anmeldezeiten an den Regelschulen und Gymnasien unterscheiden sich. Ein Überblick: Friedrichgymnasium Altenburg Geraer Straße 33, 04600 Altenburg, Tel. 03447 2616, Fax: 03447 551401 E-Mail: sekretariat@fgymabg.de; Homepage: www.friedrichgymnasium-altenburg.de Anmeldezeitraum 7. bis 12. März 2022, Mo. bis Do. 8-18 Uhr, Fr. 9-15 Uhr, Sa. 10-12 Uhr. Das Formular zur Anmeldung finden Sie auf der Homepage der Schule. Es kann auch per Mail oder postalisch geschickt werden. Terminvereinbarungen sind telefonisch möglich. Lerchenberggymnasium Altenburg Borchertstr. 2-4, 04600 Altenburg, Tel. 03447 500021, Fax. 03447 8951657, E-Mail: lerchenberggymnasium@gmx.de, Homepage: www.lerchenberggymnasium.de Anmeldezeitraum 7. bis 11. März 2022, täglich persönlich von 8-18 Uhr, postalisch oder per Mail. Die notwendigen Formulare und Erklärung finden Sie auf der Homepage. Digitale Informationsveranstaltung auf der Homepage Christliches Spalatin-Gymnasium Altenburg Schulstraße 7, 04600 Altenburg; Tel. 03447 890858, Fax 03447 890865; E-Mail info@spalatin-gymnasium.de; Homepage: www.spalatin-gymnasium.de Anmeldezeitraum 7. bis 10. März 2022. Telefonische Terminvereinbarung Mo. bis Do. 8-15 Uhr. Anmeldegespräch findet via Zoom statt. Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln Hermann- von- Helmholtz-Straße 18, 04626 Schmölln; Telefon 034491 27500, Fax 034491 82691; E-Mail: sekretariat@gym-sln.de; Homepage: www.rhgsln.de Anmeldezeitraum 7. bis 11. März: Mo und Mi 10-16 Uhr, Di und Do 10-18 Uhr, Fr 8-12 Uhr Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz Rathausstraße 16, 04610 Meuselwitz; Tel. 03448 75140, Fax 03448 751414; E-Mail: sekretariat@seckendorffgymnasium.de; Homepage: www.seckendorffgym.de Anmeldung vom 7. bis 12.3. Gemeinschaftsschule „Erich Mäder“ Erich-Mäder-Str. 41, 04600 Altenburg, Tel. 03447 311349, Fax: 03447 311328, E-Mail: erich-maeder@schule-altenburg.de, Homepage: www.maederschule.de Anmeldezeitraum 7. bis 10. März 2022, Mo. 7-12.30 Uhr, Di. 7-12.30, 14.30-17 Uhr (hier persönliche Anfragen möglich), Mi. 7-12 Uhr, Do. 9-12, 14-16 Uhr. Weitere Informationen auf der Homepage. Telefonische Terminvereinbarung möglich. Abgabe der Anmeldung postalisch, per Mail oder durch Einwurf im Briefkasten der Schule Staatliche Regelschule „Dietrich Bonhoeffer“ Altenburg Bonhefferstraße 1, 04600 Altenburg, Tel. 03447 81018; Fax: 03447 861998; Homepage: www.bonheffer-schule-altenburg.de; E-Mail: dietrich- bonhoeffer-schule-a@t-online.de Anmeldezeitraum 7. bis 11. März 2022, persönlich Mo. bis Do. 9-15 Uhr, Fr. 8-12 Uhr. Abgabe des Anmeldeformulares der Grundschule auch postalisch möglich Staatliche Regelschule Lucka Straße der Bauarbeiten 1 a, 04613 Lucka, Tel. 034492 46615, Fax: 034492 46614; E-Mail: regelschule@schule-lucka.de; Homepage: www.lucka.de/bildung-soziales/schulen Anmeldezeitraum 7. bis 10. März 2022, Mo., Mi., Do. 9-12 Uhr, telefonische Terminvereinbarung empfehlenswert. Andere Zeiten nur nach Vereinbarung möglich. Staatliche Regelschule „Gebrüder Reichenbach“ Altenburg Friedrich-Ebert-Straße 13/15, Tel. 03447 314068, Fax: 03447 315044; E-Mail: rs-reichenbach@gmx.de; Homepage: www.reichenbachschule.de Anmeldezeitraum 7. bis 12. März in der Mehrzweckhalle, Lehrkräfte stehen in dieser Zeit für Fragen zur Verfügung: Mo. 7-12 Uhr, 14.30-17 Uhr, Di. 7-9.30 Uhr, Mi. 7-12, 14-15 Uhr, Do. 7-12 Uhr, Fr. 8-11 Uhr. Formulare und Informationen auf der Homepage, weitere Fragen telefonisch Mo., Mi., Do., Fr. 8-12.50 Uhr, Di. 9-12 Uhr Staatliche Regelschule Nöbdenitz Am Wald 17, 04626 Schmölln/OT Nöbdenitz, Tel. 034496 22229, Fax: 034496 64601, E-Mail: sekretariat@schule-noebdenitz.de; Homepage: www.rs-noebdenitz.com Anmeldezeitraum 7. bis 11. März, Anmeldeformulare nur auf postalischem Weg oder per Mail einreichen. Staatliche Regelschule und Medienschule „Geschwister Scholl“ Meuselwitz Geschwister-Scholl-Straße 9/10, 04610 Meuselwitz, Tel. 03448 3564, Fax 03448 750485; E-Mail rsm.scholl@freenet.de; Homepage: www.regelschule-meuselwitz.de Anmeldezeitraum 7. bis 11. März: Mo, Mi, Do, Fr 8-14 Uhr, Di 8-16 Uhr Staatliche Regelschule Dobitschen Straße der Einheit 3, 04626 Dobitschen, Tel. 034495 79295, Fax: 034495 80570, E-Mail: sekretariat@schule-dobitschen.de; Homepage: www.regelschule-dobitschen.de Anmeldezeitraum: 7. bis 11. März 2022. Formulare werden in der Grundschule ausgegeben und können dort wieder ausgefüllt abgegeben werden oder auch postalisch an die Regelschule geschickt werden. Staatliche Regelschule Insobeum Rositz Karl-Marx-Straße 1A, 04617 Rositz, Tel. 034498 22368, Fax: 034498 44405, E-Mail: sekretariat@schule-rositz.de; Homepage: www.insobeum.de/regelschule Anmeldezeitraum 7. bis 11. März 2022, Mo., Di., Do. 8.15-12.30 Uhr, Mi. 8.15-16 Uhr nur nach telefonischer Terminvereinbarung ist eine Anmeldung möglich. Staatliche Regelschule Gößnitz Waldenburger Str. 43, 04639 Gößnitz, Tel. 034493 38612, Fax: 034493 38617; E-Mail: sekretariat@rs-goessnitz.de; Homepage: www.regelschule-goessniz.de Anmeldezeitraum 7. bis 10. März, Anmeldezeiten Di. 17-19 Uhr, Mi. 8-10 Uhr, Do. 10-14 Uhr, telefonische Vereinbarung für einen Termin der außerhalb der genannten Zeiten liegt, ist möglich. Informationen zur Schule gibt es im Sekretariat, unter anderem in Form von Flyern. Staatliche Regelschule „Am Eichberg“ Schmölln Rudolf-Seyfarth-Straße 21, 04626 Schmölln, Tel. 034491 81322, Fax: 034491 24062, E-Mail: rs.eichberg@gmx.de, Homepage: www.rs-am-eichberg-schmoelln.de Anmelderaum 7. bis 11. März 2022, Mo. 13-16 Uhr, Di. 13-19 Uhr, Mi. 10-13 Uhr, Do. 10. März: 9-12 und 13-18 Uhr, telefonischer Terminvereinbarung empfehlenswert, um „Warteschlangen“ zu vermeiden. Formulare und Informationen finden Sie auf der Homepage Staatliche Regelschule Landschule Pleißenaue Treben Kirchhof 5, 04617 Treben, Tel. 034343 51916; Fax: 034343 50831; E-Mail: sekretariat@schule-treben.de; Homepage: www.rs-treben.de Anmeldezeitraum 7. bis 10. März 2022, Di. und Do. jeweils 7-15 Uhr nach telefonischer Terminvereinbarung, gern auch per Mail, Unterlagen werden dann zugesandt Wieratalschule Langenleuba-Niederhain Gartenstraße 15, 04618 Langenleube-Niederhain, Tel. 034497 78314; Fax: 034497 70783; E-Mail: rs-niederhain@gmx.de; Homepage: www.wierratalschule.deAnmeldezeitraum 7. bis 11. März 2022. Anmeldungen möglich Mo. 12-14, 18-20 Uhr und Di. 12-15 Uhr.

Von Vanessa Gregor