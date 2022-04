Der Europaabgeordnete Martin Schirdewan (Linke) hat sich mit seinem Kampf gegen die Allmacht des Online-Giganten Amazon einen Namen gemacht. Am Montag war er in Altenburg auf einem Diskussionsforum über die Zukunft der Innenstadt zu Gast, das am Rande eine erfreuliche Information bereithielt: Am 6. Mai gibt es nun doch eine Einkaufsnacht.