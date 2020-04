Härtetest unter Atemschutz: Altenburger eröffnen Anlage für Feuerwehren des Kreises

Altenburg

Schweißtreibend, dunkel, voller Hindernisse: Die neue Übungsanlage der Altenburger Feuerwehr hat es in sich. Wer sich erfolgreich durch diesen stählernen Trakt kämpft, hat Anerkennung verdient. Und die Lizenz zum Löschen und Retten unter Vollschutz. Auf engem Raum wird realitätsnah gebündelt, was den Kameraden etwa bei einem Wohnungsbrand an Anstrengungen und Gefahren begegnet.

Was in der Realität viele Treppenstufen sein können, ist im Übungstrakt das Laufband – für den Konditionstest mit rund 30 Kilogramm schwerer Atemschutzausrüstung. Danach geht es auf die Hindernisstrecke, um schließlich in einem dunklen Abschnitt mit eingespielter Geräuschkulisse nach Eingeschlossenen zu suchen.

Die Test- und Trainingsstrecke im Container hat es in sich, erfordert Fitness und Erfahrung im Umgang mit kritischen Situationen. Quelle: Mario Jahn

Personenrettung, Türnotöffnung, Einsatz der Wärmebildkamera – vieles ist möglich in dieser Übungsanlage. Seit diesem Monat ist sie auf dem Gelände der Feuerwache am Weißen Berg bereit für die Nutzung. Sowohl Freiwillige als auch Berufsfeuerwehr können dort das Training von Einsätzen mit Atemschutzgerät üben. Mehr noch: Die Anlage eignet sich auch für verschiedene andere Ausbildungen – vom taktischen Vorgehen bei der Brandbekämpfung über Personensuche bis hin zu Überdruckbelüftung und Funkkommunikation.

„Gerade an Atemschutzgeräteträger werden erhöhte psychische und physische Anforderungen gestellt. Daher sind sie verpflichtet, mindestens einmal im Jahr eine Belastungsübung zu absolvieren, um ihre Tauglichkeit nachzuweisen“, erklärt der Referatsleiter der Berufsfeuerwehr, Meik Zimny.

Auf dem Laufband kommen die Kameraden unter Vollschutz ins Schwitzen. Quelle: Mario Jahn

Und ist durchaus stolz darauf, dass in der Übungsanlage nicht nur rund 36 000 Euro aus dem Altenburger Stadtsäckel stecken, sondern auch zahlreiche unentgeltliche Arbeitseinsätze der haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehrleute. Die haben aus zwei ausgedienten mobilen Bürocontainern und einem Frachtcontainer einen komplexen Ausbildungstrakt geschaffen, haben geschraubt, gemalert, eingeräumt. Die Eigeninitiative sparte bares Geld. Die 36 000 Euro seien nur ein Bruchteil dessen, was eine Anlage dieser Art normalerweise koste.

Anlage dient auch anderen Feuerwehren

Profitieren sollen davon nicht nur die Altenburger Kameraden, sondern auch andere Feuerwehren im Landkreis – gegen ein Entgelt. Die Floriansjünger der Region sparen sich damit den Weg zu entfernteren Ausbildungsstätten, wie etwa Bad Köstritz. „Die neue Atemschutz-Übungsanlage ist ein Angebot zur Ergänzung der laufenden Ausbildung sowohl an unserem Standort als auch für den Kreis Altenburger Land“, sagte Zimny. Sobald die coronabedingten allgemeinen Einschränkungen aufgehoben werden, könne sie genutzt werden.

Warteliste für Jugendfeuerwehr

Die verbesserten Ausbildungsbedingungen könnten im Übrigen dazu beitragen, dass der Beruf oder das Ehrenamt im Brandschutz weiter an Attraktivität gewinnt. Schon jetzt verzeichnen die insgesamt 97 hauptamtlichen und freiwilligen Altenburger Floriansjünger starken Zulauf. Die Jugendfeuerwehr ist mit 32 Mitgliedern an der Kapazitätsgrenze, berichtet die Stadtverwaltung. Mittlerweile gibt es deshalb eine Warteliste.

