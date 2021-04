Altenburg

Anfang des Jahres wurde in Leipzig das vierte Frauenhaus eröffnet und vor kurzem eine zentrale Anlaufstelle für hilfesuchende Frauen eingerichtet. „Keine Frau soll mehr abgewiesen werden“, sagte dazu Staatsministerin Katja Meier.

Aber wie ist die Situation in Altenburg? Was kann eine Frau tun, die sich in ihrem eigenen Zuhause nicht mehr sicher fühlt?

„Der erste Schritt ist, dass man sich als Frau dessen bewusst wird, wenn man sich in einer Beziehung befindet, die sich für die Allgemeinheit nicht gut anfühlen würde“, sagt Brita Müller-Weiske, Fachdienstleiterin des Fachdienstes Soziales und Schulen und zuständig für die Frauenschutzwohnung der Stadt Altenburg. Sie vermeidet bewusst die Formulierung „normale Beziehung“, denn normal sei für jeden Menschen etwas anderes.

„Häusliche Gewalt umfasst viel mehr“

Ihr ist wichtig zu betonen, dass häusliche Gewalt keineswegs immer körperliche Angriffe wie Schläge beinhalten muss. „Häusliche Gewalt umfasst viel mehr. Man kontrolliert, man schüchtert ein, man droht, man nötigt“, führt Müller-Weiske aus. Sobald eine Frau erkannt hat, dass sie nicht aus eigener Kraft dieser Situation entkommen kann, ist der Griff zum Telefonhörer der erste wichtige Schritt. Sogar der wichtigste, laut Brita Müller-Weiske. Die Nummer des Frauenschutzes ist 24 Stunden am Tag erreichbar. „Aber wir sind nicht die Einzigen, die beraten“, so Müller-Weiske. Neben bundesweiten Telefonhotlines, die an ortsnahe Beratungen vermitteln, gibt es verschiedene Anlaufstellen, unter an derem bei der Interventionsstelle in Gera.

Das Erstgespräch klärt, welche Gefährdung vorliegt

Sobald die Betroffene die Altenburger Nummer zum Frauenschutz gewählt hat, vereinbaren die Mitarbeiterinnen einen Beratungstermin. Das ist nicht immer einfach. Häufig kontrolliert der Partner das Telefon, macht einen Rückruf unmöglich. „Aber wir finden immer Wege.“

Bei einem Erstgespräch wird die Lage sondiert: Wo soll es hingehen? Welche Gefährdung liegt vor? „Muss ich erst einmal nur zuhören oder muss ich sofort eingreifen, zum Beispiel wenn Gefahr für Kinder besteht? Das liegt dann an uns, die entsprechenden Stellen ins Boot zu holen.“

Ein langer Weg zum selbstbestimmten Leben

Die Frauenschutzwohnung in Altenburg bietet als eine von zwölf Einrichtungen in Thüringen Frauen die Möglichkeit, räumliche Distanz zu ihrem Partner zu erlangen, zur Ruhe zu kommen und gemeinsam mit der Beratungsstelle eine Lösung auszuarbeiten. Aber das ist nicht einfach. „Zu uns kommen Frauen mit den vielschichtigsten Problemen. Häufig haben sie schon in der Kindheit Gewalt erfahren. Gewalt war immer ein Teil ihres Lebens“, erzählt die Fachdienstleiterin. „Für diese Frauen ist es ein langer Prozess zu erkennen, dass sie ein selbstbestimmtes Leben führen können. Das dauert oft Jahre.“ Ihre Denkmuster und ihr Handeln richteten sich nur darauf, Gewalterfahrung zu vermeiden. „Ein simples Beispiel: Wenn ich nicht dafür sorge, dass das Bier kaltgestellt ist, muss ich mich nicht wundern, böse Worte zu hören.“ Die Schuld suchten die Betroffenen bei sich, nicht bei demjenigen, der Gewalt ausübe.

„Es wäre schön, wenn man jede retten könnte“

„Wenn die Frauen bei uns in der Wohnung ankommen, ist das Wichtigste, ihnen das Gefühl zu geben: Du hast hier Schutz. Niemand weiß, wo du bist. Und du hast den schwierigsten und wichtigsten Schritt getan.“ Die ersten Tage seien die schlimmsten, weil den Frauen alle durchgemachten Erfahrungen durch den Kopf gingen und all die Probleme, die vor ihnen liegen, wenn sie ein eigenes Leben beginnen wollen. Es kommt nicht selten vor, dass eine Frau schon nach einer Nacht wieder zu ihrem Partner zurückkehrt und sich wieder in das alte Muster einfügt. Oder nach dem Aufenthalt zwar einen neuen Mann findet, der aber der gleiche Typ Mensch sei wie der vorherige, erklärt Müller-Weiske. „Es wäre schön, wenn man jede retten könnte, die wir retten wollen. Aber das gelingt einem nicht.“

Unbefristeter Aufenthalt in der Schutzwohnung

Vier Zimmer und zehn Betten hält die Frauenschutzwohnung bereit. Für die Frauen, die kein eigenes Einkommen haben, werden die Kosten des Aufenthalts übernommen, beispielsweise vom Jobcenter. Wer etwas verdient, gibt einen kleinen täglichen Beitrag zur Deckung der Betriebskosten. „Der Aufenthalt ist zeitlich unbefristet. Die Frauen können sich alle Zeit nehmen, die sie brauchen.“

Momentan ist die Wohnung zur Hälfte belegt, mit Frauen und ihren Kindern. Selten ist sie voll ausgelastet.

Die Hilferufe auf der Nummer des Altenburger Frauenschutzes haben in der Pandemie nicht zugenommen. Brita Müller-Weiske macht sich trotzdem Sorgen: „Zur Zeit spielt sich sicher hinter vielen geschlossenen Türen großes Elend ab. Wir befürchten, dass nach der Pandemie in den sozialen Bereichen eine große Welle auf uns zukommen wird.“

Fehlendes Angebot für Männer

Ein Thema, das in Beratungsstellen allgemein zu wenig abgedeckt ist, wie Müller-Weiske hervorhebt, ist Gewalt gegen Männer. „Die gibt es auch.“ Genauso fehlt es an Angeboten, für Männer, die sich der Gewalt bewusst sind, die sie ausüben und die etwas daran ändern wollen. „Das muss sich wandeln in den nächsten Jahren.“

Sie fühlen sich von Ihrem Partner bedroht? Unter 0151 / 162 598 84 bekommen Sie rund um die Uhr Hilfe.

von Katharina Stork