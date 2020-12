Halb nackt und auf Drogen: Altenburger randaliert am ersten Weihnachtstag

Altenburg

In Altenburg ist ein 21-Jähriger mit nacktem Oberkörper gegen mehrere Autos tretend barfüßig durch die Pappelstraße gelaufen. Eine Zeugin habe das in der Nacht auf Freitag beobachtet und gemeldet, teilte die Polizei mit. „Die Beamten stellten den leicht unterkühlten und unter Drogeneinfluss stehenden Mann vor Ort fest. Mit einem Rettungswagen wurde er schließlich in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben“, heißt es dazu weiter in einer Mitteilung. Da er einem der Wagen einen Seitenspiegel abtrat, müsse er zudem mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

Von LVZ