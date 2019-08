Seit etwa einem Jahr gibt es zwei neue Schlossherren in Niederhain. Diese haben in Juni 2018 gewissermaßen die Katze im Sack ersteigert und stehen nun vor der großen Aufgabe, das seit Jahrzehnten verfallende halbe Schloss zu sanieren. Die Denkmalbehörden verlangen noch in diesem Jahr eine Dachsanierung, die sie selbst nicht leisten könnten.