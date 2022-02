Das zweite Schulhalbjahr hat begonnen und vor allem eines wird deutlich: Es ist viel nachzuholen und es braucht mehr Lehrkräfte im Altenburger Land. Die LVZ fragte bei Schülern, Schulleitern und Eltern nach, wo es aus ihrer Sicht klemmt, was jetzt wichtig ist.

So blicken Schüler, Schulen und Eltern auf nachzuholenden Lehrstoff im Altenburger Land

Halbjahresstart - So blicken Schüler, Schulen und Eltern auf nachzuholenden Lehrstoff im Altenburger Land

Halbjahresstart - So blicken Schüler, Schulen und Eltern auf nachzuholenden Lehrstoff im Altenburger Land