Halle in Altenburger Lindenaustraße: SPD und Grüne fordern Sportstättenkonzept

Altenburg

Die vom Landratsamt verfügte Schließung und anschließende Umnutzung der Sporthalle in der Lindenau-Straße beschäftigt nun auch die Altenburger Stadtpolitik. Wie berichtet sollen in der Einrichtung künftig Arbeitsplätze für Mitarbeiter des Gesundheitsamtes entstehen. Insgesamt rund 450 Vereinssportler sowie die Schüler der freien Grundschule „ Christian Felix Weiße“ müssen sich deshalb neue Trainingsmöglichkeiten suchen.

Nun schaltet sich die Stadtratsfraktion SPD-Bündis 90/Grüne in die Debatte ein. In Auswertung der vergangenen beiden Stadtratssitzungen und im Vorfeld der anstehenden Haushaltsberatungen der Stadt für 2021 fordere man die Erstellung einer Sportstättenkonzeption für die Skatstadt sowie die Einstellung der notwendigen Finanzmittel in den Haushalt, heißt es in einer Mitteilung der Fraktion.

SPD /Grüne: Künftig vorbereitet sein

„Gerade vor dem Hintergrund der drohenden Schließung der Sporthalle in der Lindenaustraße durch die Verantwortlichen der Kreisverwaltung hält die Fraktion dies für notwendig“, betont Fraktionsvize Torsten Rist. Insbesondere die Tatsache, dass die Schließung der Halle nicht frühzeitig kommuniziert worden sei zeige, dass man künftig vorbereitet sein müsse. Dazu gehöre aus Sicht der Fraktion, dass der aktuelle Zustand bekannt sei und bewertet werde. Ebenso müssten Vorbereitungen für Veränderungen, etwa durch Trendsportarten, getroffen werden.

Schnellere Fördermöglichkeiten

Aufbauend auf der Konzeption könnten dann Schwerpunkte bei den vorhandenen Sportstätten der Skatstadt und deren Ertüchtigung bestimmt werden. Darüber hinaus würden Verwaltung und Stadtrat in die Lage versetzt, Investitionsentscheidungen aufgrund von länger- und kurzfristigen Förderprogrammen von Bund und Land vorzubereiten und zu treffen.

Vereine brauchen Ersatz

Ungeachtet dessen begrüßt die Fraktion ausdrücklich die aktuelle Flexibilität der Stadtverwaltung, um die Auswirkungen auf Vereins- und Schulsport durch den Wegfall der Halle in der Lindenaustraße abzufedern, heißt es in der Mitteilung weiter. Dies dürfe jedoch nicht davon ablenke, dass der Landkreis seine Hausaufgaben erledigen müsse und den betroffenen Vereinen sowie der Schule entsprechenden Ersatz zur Verfügung stellen müsse. Denn: „Die Hallenkapazitäten der Stadt können dies nur kurzfristig auffangen.“

Von OVZ