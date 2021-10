Halloween: Spukgeschichten aus der Region um Leipzig

Mitteldeutschland

Süßes oder Saures: Am Sonntag ziehen zu Halloween wieder Kinder verkleidet als Geister, Hexen und Gespenster von Tür zu Tür. Doch nicht erst seitdem der einst irisch-christliche Brauch über Amerika zu uns fand, wird sich in der Region mit Vergnügen gegruselt. Schauermärchen, Gespenstersagen und eine ganze Schar von Fabeltieren trieben in Erzählungen bereits davor ihr Unwesen.

„Vieles war unheimlich und man konnte es nicht erklären. Also versuchten die Menschen, Lösungen für das eine oder andere Phänomen zu finden“, beschreibt Andreas Lobe vom Mügelner Heimatverein, woraus die Sagen sich speisen, die er für das Döllnitztal, eines der ältesten Siedlungsgebiete in Sachsen, zusammengetragen hat. Weil die meisten nicht lesen und schreiben konnten, erklärt der Leiter des Mügelner Heimatmuseums, wurden die Geschichten mündlich weiter getragen, manchmal auch weiter gesponnen.

„Ob das Erzählte authentisch war, kann keiner mehr nachvollziehen.“ Interessant und unterhaltsam sei es aber allemal. So habe einst zu Zeiten des Stoppelmarktes in der Altmügelner Kirche der Teufel seinen Fußabdruck hinterlassen. Zumindest schlussfolgerte das der Polizeibeamte in seinem Protokoll am nächsten Tag: Weil der Einbrecher, der die Kirche 1693 heimsuchte, in der Waren für den Jahrmarkt gelagert waren, unter der Kanzel seine Notdurft verrichtete – und auch noch verschmierte –, konnte es sich nur um „den Vater der Diebe“, also den Teufel höchstselbst gehandelt haben.

Erste Ortschroniken oft von Pfarrern geschrieben

In die mitunter noch heidnischen Erzählungen habe sich dann das Christentum eingeschrieben, weil es oft die örtlichen Pfarrer waren, die zugleich die Chronistenfunktion übernahmen. So finden sich etwa in den Sagen, die es allein über das Schloss Mutzschen gibt, ganz unterschiedliche Versionen, wer dort des Nachts als Gespenst über die Gänge schleicht: Mal ist es eine Weiße Frau, mal ein toter General oder eben der Höllenfürst persönlich, der dort gesichtet wurde. Durch das einstige Kloster in Nimbschen soll nachts ebenso eine Frauengestalt zwischen den Jahrhunderte alten Mauern umherwandeln, in der Klosterruine Altzella bei Nossen ein Mönch oder ein Bischoff von Meißen gar schon am Mittag sein Unwesen treiben.

Angst und Schaudern vor dem Unerklärlichen

Eine Sage, mit denen Kindern in Altenburg Angst eingejagt wurde, ist die vom Knüppel- oder Klöppelhund. Der war ein eigenwilliges Geschenk, das der Dänenkönig Gorm den Schlossherren gemacht habe, beschreibt Walter Stallinger in „Sagen und Legenden aus dem Altenburger Land und seinen Randgebieten“: ein kaum zu zähmender, riesiger Jagdhund. Damit dieser keinen verletzen konnte, wurde ihm nachts vom Hundemeister zwischen die Vorderpfoten ein kurzer Knüppel oder Klöppel gebunden und mit einer Lederhaube der Kopf bedeckt.

Aus dieser misslichen Lage wollte sich das Tier eines Abends befreien, blieb aber beim Sprung über die Schlossmauern hängen. Es verendete kläglich, weil unter der Haube keiner sein Winseln und Jaulen hörte. An dunklen, stürmischen Abenden soll es seitdem sein Unwesen treiben, die Zähne unter seiner Haube fletschend oder sogar Menschen anfallend.

Plötzlich sitzt einem etwas im Nacken

In den Sagen aus Mitteldeutschland finden sich daneben auch Berichte von Aufhockern: Kleinen, gefährlichen Geistern, die Menschen auf den Rücken aufspringen und erst wieder von ihnen ablassen, wenn sie mit dem plötzlich immer schwerer werdenden Gewicht einen bestimmten Bannkreis verlassen. So werden sie etwa in dem 1926 herausgegeben Band „Sächsische Sagen“ von Friedrich Sieber beschrieben. Wem ein Aufhocker im Nacken sitzt, der kann nicht mehr sprechen, sich nicht umdrehen und bleibt auch nach der Begegnung meist lange krank.

Bei Torgau, im Frühjahr des Jahres 1669, soll so ein Männchen einem Seiler zum Verhängnis geworden sein. Weil der ein Kind bei seinem Spiel störte, drohte ihm das Kind, seinen Vater zu Hilfe zu holen. Weniger später begegnete dem Mann, der Seile, Netze und Taue anbot, tatsächlich ein kleines Männlein „mit grauem Bart und von ziemlichem Alter“. Das bat ihn, es zu tragen, weil es vom vielen Laufen erschöpft sei. Als er auch das stehen ließ, sprang es ihm im hohen Satz auf die Schultern und ließ erst im nächsten Dorf von ihm ab. Zehn Tage später, so die Sage, sei der Seiler dann gestorben.

Fabeltiere mit menschlichen Zügen

Von weiteren sagenumwobenen Tieren weiß der Bibliograph, Sagenforscher und Literaturhistoriker Johann Georg Theodor Grässe zu berichten. So findet sich in seinem Buch „Der Sagenschatz des Königreichs Sachsen“ von 1855 diese Sage vom Grimmaer Bieresel. Der soll in einem Keller, die es in den Bergen der Stadt einst gab, gehaust haben. Diese Bierkeller waren zu der Zeit typisch für die Stadt und direkt aus den Häusern heraus zugänglich. Noch während des Zweiten Weltkrieges dienten sie als Luftschutzkeller.

Der Bieresel verbringe seine Nächte allein, nur manchmal – so erzählten es sich Anwohner – komme er heraus und erschrecke die Vorübergehenden. Ein Fabeltier, das sich nüchtern nicht ganz erklären lässt, aber überträgt man das Verhalten darauf, wie sich mancher in einer durchzechten Nacht aufführt, wird es klarer. Dieses Ungetüm kann einem – wie ein Aufhocker – kurzerhand im Nacken sitzen: Der Trinker ist dann selbst der Esel, der zum Bürgerschreck mutiert. Als einen unruhigen Hausgeist, „der nachts alles zerschlagen soll, wenn ihm nicht ein [K]rug [B]ier hingestellt wird“, beschreibt ihn denn auch das ab 1854 erschienene Deutsche Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm.

Ein anderes Fabeltier mit weniger menschlichen Zügen soll sich hingegen im Herbst des Jahres 1542 in Wurzen niedergelassen haben, berichtet Grässe. Aus Litauen, Russland und Polen kommend habe sich in Meißen plötzlich ein Heuschreckenschwarm erhoben. „Wie große Mühlräder“ sei die Insektenschar durch die Luft gezogen und verfinsterte dabei die Sonne. In Wurzen ließen sie sich schließlich nieder, und scharten sich dabei kniehoch übereinander. Mitten drin: Ihr König, der als sperlingsgroß beschrieben wird „und an Gestalt, Füßen und Klauen ganz schrecklich anzusehen.“ Abgeschreckt habe das die Menschen jedoch nicht: So sei der König gefangen worden, er wurde abgemalt und in Leipzig verwahrt.

Die Sagen Mitteldeutschlands lassen sich in einer Vielzahl von Büchern erkunden. Weil die zugrunde liegenden Texte zum Teil mitunter schon nicht mehr unter das Urheberrecht fallen, lohnt auch ein Blick in Onlinebibliotheken wie zeno.org, projekt-gutenberg.org, Wikisource oder auch Google Books. Quelle: Manuel Niemann

Vor Wassergeistern wird gewarnt

Betörender ist hingegen, was Jürgen Friedel 1990 in seinen „Sagen aus den Kreisen rund um Leipzig“ als Unterrichtsmaterial gesammelt und zum Teil neu erzählt hat: Im Kosebruch, einem Teich im Norden von Delitzsch, habe einst eine Nixe ihr Schloss gehabt, beschreibt er. Umgeben von Elfen und Nixlein hätte sie glücklich sein können. „Aber sie krankte an einer großen Sehnsucht, die sie kein Glück erleben ließ, sie krankte an der Sehnsucht nach Menschen, mit denen sie kosen wollte.“

Daher verließ sie oft im Mondschein den Weiher und lauschte traurig, ob sich nicht ein Mensch nähere. „Weh aber dem Manne, der ihre Schönheit erschaute!“, denn der verfiel der schönen Wasserfrau, die ihn ins Wasser lockte, wo er alsbald vergessen sollte, was er zurückgelassen hatte. Unter Wasser musste er dann niedere Arbeiten für seine neue Herrin verrichten. Knechtschaft sei der Preis für ein kurzes Glück.

Einen Nix, einen Wassermann, soll es auch in der Mulde geben, in Höfgen unweit von Grimma werde er immer wieder gesichtet an der Fähre, der Schiffsmühle, die Berichte schwanken. Mitternachts steige er mit grünen Augen aus dem Fluss und warte – angeblich auf seine drei Töchter, die für die Zschopau, die Zwickauer und Freiberger Mulde stehen und zum Tanz in Wirtshäuser ausgingen. Auch hier erklärt die Sage die Zahl der Ertrunkenen, denn auch die Töchter des Nix’ vergnügen sich, locken ahnungslose Männer an und werden ihnen letztlich zum Verhängnis.

Von Manuel Niemann