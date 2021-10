Altenburg

Halloween steht vor der Tür – und auch im Altenburger Land wird das Fest mit dem Gruselfaktor nicht ohne Veranstaltungen vorübergehen. Grund genug also, den Terminplaner aus der Tasche zu holen und zu schauen, wo wird es besonders schaurig am Wochenende im Altenburger Land?

Halloweenparty in der Altenburger Wollspinnerei

Nicht am 31. Oktober, sondern bereits am Sonnabend, dem 30., startet die Spuksause in der Alwo. Selbst betitelt als „größte Halloweenparty in Altenburg“ gibt es Tanzbares auf zwei Flächen: Allmixed im Höllenkeller und Black Music in der „Cannibal Kitchen“. Dazu kommen Zombie-Walk, Bühnenshow und Kraftnahrung im entsprechend gruseligem Stil. Karten gibt es unter anderem im Vorverkauf, mit entsprechender Berechtigung ist der Besuch auch ab 16 Jahren möglich. Auf der Veranstaltung gilt die 3-G-Regelung

Geisterjagd im Labyrinthehaus

Ein Halloween-Special gibt es bereits jetzt bis zum 31. Oktober im Labyrinthehaus in Altenburg. Es spukt im Irrgarten – und nur mit einer Taschenlampe muss der Weg hinaus gefunden werden. Geöffnet ist täglich zwischen 10 und 19.30 Uhr. Mehr Infos unter www.labyrinthehaus.com.

Halloween-Feuer in Klausa

Der Klausaer Feuerwehrverein löscht dieses Mal nicht, sondern sorgt für wohlige Wärme in frischen Herbstnächsten. Für innerliche Wärme sorgen warme Getränke, Roster und Steak. Start ist am 30. Oktober um 17 Uhr auf dem Dorfplatz in Klausa.

Geisterfest, Spukgeschichten: Halloween steht vor der Tür. Auch im Altenburger Land gruselt man sich zum Wochenende. Quelle: dpa

Laternenumzug Schmölln

Am Sonntag, dem 31. Oktober, wird die Halloween-Nacht durch die Laternen der Kinder in Schmölln weniger gruselig gemacht. Bereits zum vierten Mal startet der Umzug in der Knopfstadt. Startpunkt ist um 17 Uhr am Brunnen auf dem Marktplatz in der Stadt. Laterne nicht vergessen!

Basteln in der Farbküche

Lange haltbar sind die Pappkürbisse, die derzeit in der Farbküche Altenburg vorrätig sind und auf ihre Verzierung warten. Kreativität ist gefragt – und die kann sich beispielsweise beim Probeöffnungstag am 30. Oktober zeigen. Dann öffnet die Farbküche in der Moritzstraße 6 in Altenburg von 14 bis 18 Uhr.

Süßen und Saures in Waldenburg

In direkter Nachbarschaft des Landkreises findet sich die Stadt Waldenburg. Dort lädt ebenfalls schon am Sonnabend, dem 30. Oktober das Museum-Naturalienkabinett zum großen Halloween-Spektakel in der Zeit von 17 bis 22 Uhr. Eingeladen ist von Kind bis zum Erwachsnen jeder, der Lust hat auf einen gruselig-schaurig-schönen Abend mit einer Halloween-Party. Unter anderem kann die Ausstellung besucht werden und es gibt eine Taschenlampenführung. Mehr Infos unter www.museum-waldenburg.de

Von Vanessa Gregor